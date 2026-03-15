Япония освобождава петрол от резервите си, САЩ призоваха азиатските страни да купуват от Америка

Япония планира да започне да освобождава петрол от резервите си в понеделник, за да смекчи сътресенията от войната на САЩ и Израел срещу Иран, силно напомняне за петролната криза преди половин век, която принуди Токио да създаде резерви, предава Ройтерс.

Тъй като цените на бензина в Япония започнаха да нарастват поради нарушените от войната доставки от Ормузкия проток в Персийски язалив, Токио обеща да освободи рекордните 80 млн. барела петрол, които са достатъчни за около 45 дни за бедната на суровини страна.

Правителството е поискало от рафинериите в Япония, използващи освободения суров петрол, който ще намали националните резерви със 17%, да осигурят доставките в страната. Не е ясно каква част от петрола ще отиде за освобождаването на 400 млн. барела на световния пазар, което е координирано с Международната агенция за енергия (МАЕ) в отговор на сътресенията при предлагането заради войната и ценовата волатилност.

Резервите може да стабилизират предлагането, но „основно купуват време“

Освобождаването на петрол от Япония показва колко сериозно гледа Токио на нарушаването на доставките, коментира Юрий Хумбер, главен изпълнителен директор на консултантската компания Yuri Group, базирана в Токио.

„Резервите могат да помогнат за стабилизиране на доставките и на цените в краткосрочен план, но основно купуват време. Те не могат да компенсират напълно дълго нарушаване на доставките през Ормузкия проток“, добавя той.

Освобождаване на петрол от резервите в размер на 12 млн. барела, държани съвместно в Япония от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Кувейт, ще се прибави към обявените 80 млн. барела, съобщи Министерството на икономиката, търговията и промишлеността.

Япония създаде националната си система за петролни резерви през 1978 г., няколко години след арабското петролно ембарго. Страната от Г-7, която е зависима от Близкия изток за около 90% от петрола си, има запаси, достатъчни за 254 дни потребление.

Тя ще започне освобождаването на петрол от частния сектор, достатъчен за 15 дни, в понеделник и петрол, който стига за един месец, от държавните резерви от края на този месец, съобщи Министерството на икономиката, търговията и промишлеността.

Докато частни компании се готвят да използват резервите на Япония, министърът на икономиката, търговията и промишлеността Риосей Аказава заяви, че те търсят доставки и от САЩ, Централна Азия, Южна Америка и страни от Персийския залив, които могат да заобиколят Ормузкия проток.

Япония получава около 4% от петрола си от САЩ, след като спря повечето покупки от Русия заради нашествието на Москва в Украйна през 2022 г. Това беше и последната година, в която Токио използва резервите си.

„Когато погледнем конфликта в Близкия изток..., той ни напомня, че всичкият суров петрол, който тече от Аляска до Япония никога не е бил обект на успешна терористична атака“, заяви администраторът на Службата за екологична защита на САЩ Лий Зелдин пред Ройтерс.

„Този конфликт... е напомняне, че много други страни в Индо-Тихоокеанския регион могат да погледнат към САЩ, където имаме ресурсите“, добави той.