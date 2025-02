Barclays, BNP и Santander водят във финансирането на борбата с въглеродните емисии

Европейските кредитори BNP Paribas, Banco Santander и Barclays се открояват като лидери сред банките по отношение на тяхното настоящо и прогнозирано финансиране на битката за ограничаване на въглеродните емисии и въглеродния отпечатък на бизнеса, става ясно от ново проучване на Bloomberg Intelligence.

Данните могат да се използват за определяне на общия въглероден отпечатък на финансовата институция.

Само 28 от 53-те най-големи международни банки, разглеждани от BI, са поставили цели за намаляване на финансираните емисии за 2030 г. с фокус върху петролната и газовата промишленост, производството на електроенергия, циментовата и стоманодобивната промишленост, които са в съответствие с пътната карта за въглеродна неутралност на Международната агенция по енергетика (МАЕ) с хоризонт до 2050 г.

Кредитирането за тези сектори е намаляло с 41% през 2023 г., водено от свиването на заемите за проучване и добив на петрол и газ. Прогнозите показват, че ако приемем, че банките нямат въведени „политики за изключване“ на въглеродно интензивни активи, финансирането ще се увеличи, изтъква BI.

Големите европейски банки са явните лидери въз основа на проучването, обхващащо данни от 2023 г.

Това отчасти е свързано с разпоредбите на Европейския съюз (ЕС), които изискват банките да оценяват своите материални рискове, включително свързаните с природата загуби. Европейската централна банка (ЕЦБ) може да се намеси в случаи, включително налагане на глоби, когато установи, че начинът, по който даден кредитор управлява климатичните или екологичните рискове, е нецелесъобразен.

Регулациите и политическият натиск са различни за ЕС и САЩ и това води до „напълно диаметрално противоположен натиск върху банките“, посочват от BI.

Петте банки с най-добри показатели относно финансирането на битката срещу въглеродните емисии. Източник: Bloomberg Intelligence

Резултатът е, че повечето сред най-големите европейски банки имат по-добри оценки по отношение на благоприятно за климата финансиране спрямо своите американски конкуренти. Например резултатът на BNP Paribas е 8,96 точки в сравнение със 7,33 точки за Citigroup, а резултатът на Santander е 8,85 точки, засенчвайки отчетените от Goldman Sachs 6,92 точки. Оценката на JPMorgan Chase & Co. е 6,29 точки, на Bank of America Corp. е 5,16 точки, а на Wells Fargo & Co. е 5,40 точки.

BI отбелязва, че поради липса на изчерпателни данни, анализаторите използват различни изчисления, за да се изготви окончателна оценка.

При петролните, газовите и въглищните компании BI се фокусира върху емисиите от т.нар. трети обхват, изчислени чрез прилагане на въглероден коефициент към производството на компаниите от дадена година.

Гледайки към бъдещето, NatWest Group Plc и National Australia Bank Ltd. са сред лидерите в индустрията по отношение на бъдещите съкращения на финансираните емисии. NAB например со е поставила цели относно пет от най-интензивните по отношение на отделянето на въглерод индустрии и заемите за тези сектори представляват само 1% от кредитния портфейл на банката, далеч под средното ниво от 33% за сектора.