Обемът на жилищните кредити расте с близо 40% за година до над 1,2 млрд. лева

Лихвите по кредитите, отпуснати от банките за бизнеса и домакинствата за потребление и покупка на жилища, договорени както в левове, така и в евро намаляват през юли в сравнение с година по-рано. При заемите за фирмите в евро, договорени в левове, и при потребителските и жилищните кредити Българската народна банка (БНБ) регистрира ръст на лихвите в сравнение с юни.

В същото време обемите на кредитите се движат в различна посока на месечна и годишна база, отчита централната банка.

Кредити за бизнеса

През юли средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава за месец с 0,08 процентни пункта, но спада за година с 0,13 пр. п. до 4,06%. При заемите над 1 млн. евро месечният ръст е с 0,01 пр. п., при годишен спад с 0,74 пр. п. до 4,04%.

Средната лихва по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява в сравнение с юни с 0,24 пр. п., а за година с 0,48 пр. п. до 4,05%.

При заемите над 1 млн. евро месечният спад е с 0,47 пр. п., а годишният – с 0,03 пр. п. до 4,22%. През юли средният лихвен процент по овърдрафта в левове се понижава на месечна база с 0,02 пр. п. до 3,36%, а по овърдрафта в евро – с 0,07 пр. п. до 3,66%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

По данни на банковата статистика обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада за месец със 7,4% (32,2 млн. лв.), но за годината расте с 1,7% до 406,2 млн. лв. При заемите над 1 млн. евро БНБ отчита месечно намалание с 10,8% (73,3 млн. лв.) и годишно – с 14,1%, до 605 млн. лв.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава месечен спад с 8,6% (37,8 млн. лв.) до 400,9 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава в сравнение с юни с 20,5% (12,3 млн. лв.) при годишен ръст с 23% до 72,3 млн. лв.

Обемите на заемите над 1 млн. евро се понижават за месец с 31,7% (264,6 млн. лв.) и за година – с 3,2%, до 571 млн. лв.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава месечно намаление с 50,8% (301 млн. лв.) до 291,2 млн. лв.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

Кредити за домакинства

През миналия месец средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства в сравнение с юни с 0,40 пр. п. до 9,15%, при годишен спад с 0,37 пр. п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по тези заеми расте за месец с 0,39 пр. п. до 9,53%.

При жилищните кредити в левове средната лихва се увеличава на месечна база с 0,01 пр. п. до 2,44%, при годишен спад с 0,1 пр. п.

ГПР по тези кредити се повишава незначително за месец до 2,75%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава на месечна база с 0,10 пр., но расте на годишна с 0,09 пр. п. до 4,05%.

Средната лихва по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица спада в сравнение с юни с 0,11 пр. п. до 4,14%.

През юли средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява за месец с 0,05 пр. п. до 13,69%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0,04 пр. п. до 21,36%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор домакинства в левове

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове нараства в сравнение с юни с 5,9% (59,4 млн. лв.), а за година с 16,1% до 1,070 млрд. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране годишният ръст е с 13,2% (18 млн. лв.) до 154,5 млн. лв.

При жилищните заеми в левове обемът на новия бизнес спада за месец с 1% (12,1 млн. лв.), но за годината растеж с 39,3% до 1,225 млрд. лв.

Обемът на предоговорените кредити и заемите за рефинансиране се повишава в сравнение с юни с 19,3% (46,9 млн. лв.) до 290 млн. лв.

При новия бизнес по другите кредити в левове обемът се понижава на месечна база с 13,6% (4,5 млн. лв.), при годишен спад с 19,6% до 28,4 млн. лв.

Банковата статистика отчита, че обемът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране намалява за месец с 14,5% (1,3 млн. лв.) до 7,5 млн. лв. При обема на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица спадът на месечна база е с 15,7% (4,2 млн. лв.) до 22,6 млн. лв.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор домакинства в левове

Източник: БНБ