Mediobanca отхвърли и по-високата оферта на Monte dei Paschi за поглъщане

Италианската Mediobanca SpA отхвърли подобрената оферта на Banca Monte dei Paschi di Siena SpA за поглъщане, макар че Monte Paschi вече си осигури подкрепа от значителна част от инвеститорите на Mediobanca да продължи със сделката, съобщава Bloomberg.

Бордът на директорите на Mediobanca посочва в изявление, публикувано в четвъртък, че офертата е необоснована и неадекватна. Новото предложение не е достатъчно, за да промени предишната оценка, и – предвид размера на акционерния компонент в сравнение с паричните средства, продължава да поставя върху акционерите на Mediobanca по-голямата част от рисковете, свързани с постигането на стратегическите цели, добавят ръководителите на кредитора.

По-рано тази седмица Monte Paschi подобри офертата си, като я увеличи с 0,90 евро в брой на акция.

Според документ, публикуван от Borsa Italiana в сряда, инвеститорите досега са се съгласили да продадат 38,5% от акциите на Mediobanca. Прагът, определен от Monte Paschi, за да се задейства задължението за закупуване на всички акции, е 35%.

Развитието на ситуацията проправи пътя на Monte Paschi да поеме контрола над конкурента си. Обединените банки биха създали финансова институция, която ще управлява активи на стойност над 200 млрд. евро.

Новата банка също би помогнала за изпълнението на дългогодишната цел на италианския премиер Джорджа Мелони да създаде трета голяма банкова група в страната, която да се конкурира с UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA.

Новата оферта на Monte Paschi оценява Mediobanca на 19,85 евро на акция, или общо 16,1 млрд. евро. За сравнение, пазарната цена на акция възлиза на 19,71 евро.

Изпълнителният директор на Mediobanca Алберто Нагел се бори срещу сделката, откакто Monte Paschi я представи през януари, защото смята, че тя ще унищожи стойността на банката. Кампанията му претърпя сериозен неуспех през август, когато инвеститорите ѝ отхвърлиха неговия алтернативен план за закупуване на местен паричен мениджър, Banca Generali SpA.

От Monte Paschi вероятно ще отстранят Нагел след евентуалната сделка за Mediobanca.

Дял от над 38% ще бъде достатъчен, за да има Monte Paschi „фактическо“ управление над инвестиционната банка, базирана в Милано. Банката от Сиена обаче ще се стреми да придобие над 50% от капитала на Mediobanca, според запознати с въпроса. Това би позволило реална консолидация и генериране на повече финансови ползи.

Придобиването, ако се осъществи, би било първата мащабна сделка, откакто преди около година в италианския финансов сектор възникна вълна от сделки. Няколко по-малки сливания бяха осъществени преди това, включително придобиването на Banca Popolare di Sondrio SpA от BPER Banca SpA.