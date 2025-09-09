Monte Paschi придоби контрол над 62% от акциите на Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena придоби повече от половината от правата на глас в Mediobanca, което ѝ дава реален контрол над италианската инвестиционна банка, съобщава Bloomberg.

Инвеститорите в Mediobanca са предложили 62,3% от акциите в отговор на непоисканата оферта на Monte Paschi, според документ, който потвърждава по-ранна информация на Bloomberg News.

Делът на Monte Paschi в Mediobanca може да се увеличи още. Търгът приключи при затварянето на пазара в понеделник, но ще бъде отворен отново от 16 до 22 септември. Кредиторът с централа в Сиена се е ангажирал да купи предложените акции.

Сделката на стойност 15,9 млрд. евро ще създаде третата по големина кредитна институция в Италия. Така се реализира и дългогодишната амбиция на италианския премиер Джорджа Мелони да създаде нова голяма банка, която да се конкурира по-успешно с Intesa Sanpaolo и UniCredit.

По-рано този месец Monte Paschi подобри офертата си, като добави паричен елемент, въпреки че понижи минималния праг за приемане до 35%. Новата оферта оцени Mediobanca на 19,56 евро на акция при затварянето на пазара в понеделник спрямо пазарна цена от 19,48 евро на акция.

Това е кулминацията на зашеметяващия обрат за Monte Paschi, смятана за най-старата все още работеща банка в света, която едва наскоро излезе от дълбоко преструктуриране. Неподходящо придобиване точно преди финансовата криза от 2008 г. даде началото на проблемите на банката, които достигнаха връхната си точка с национализацията ѝ през 2017 г.

През следващите почти две десетилетия инвеститорите инжектираха над 14 млрд. евро в нови средства, добавени към около 7 млрд. евро, вложени от различни италиански администрации.

Откакто главният изпълнителен директор Луиджи Ловалио пое управлението през 2022 г. обаче, ръстът на лихвите и дълбокото преструктуриране повишиха рентабилността и цената на акциите, което позволи на Рим да продаде своя дял.

По-високата оценка даде на Monte Paschi възможността да стартира оферта за поглъщане на Mediobanca – конкурент с пазарна оценка, която е с около 70% по-висока.

Monte Paschi ще се възползва от обединяването на усилията на двете банки в областта на набирането на активи, частното банкиране, инвестиционното банкиране и застраховането, както многократно е заявявал Ловалио. Кредитната му институция ще представлява около 60% от обединената структура по отношение на клиентските кредити и клиентските активи.

Макар Monte Paschi да е заявявала по-рано, че ще смята сделката за успешна, ако придобие най-малко 35% от Mediobanca, абсолютното мнозинство ще ѝ даде по-голямо влияние. Това също така ще позволи на кредитора да консолидира Mediobanca и да увеличи капитала си, като ускори използването на отложени данъчни активи в размер на 2,9 млрд. евро.

Сделката затваря главата за ролята на Mediobanca като най-голямата независима инвестиционна банка в Италия и вероятно ще отбележи края на мандата на Алберто Нагел начело на кредитора. Той се присъединява към банката през 1991 г. и става главен изпълнителен директор през 2008 г., което го прави един от най-дълго служещите главни изпълнителни директори в европейското банкиране.

Нагел се готви да подаде оставка заедно с останалата част от борда на кредитора. Той и членовете на борда все още не са взели окончателно решение и ситуацията може да се промени, казват запознати източници.