Кристин Лагард: Никога не бих обявила край на намаленията на лихвите от ЕЦБ

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че не може да обяви край на намаляването на лихвените проценти, макар отново да подчерта, че паричната политика и икономиката са „в добро състояние“.

Според нея несигурността е „значително намаляла“ след търговската сделка със САЩ, като рисковете пред икономическия растеж са станали по-балансирани, а тези за инфлацията - „доста уравновесени“.

Попитана от CNBC дали цикълът на парично облекчаване е приключил, Лагард отговори: „Никога не бих казала това, защото смятам, че работата на един централен банкер никога не свършва.“

Лагард и нейните колеги многократно са заявявали, че са доволни от настоящите параметри на паричната политика. Финансистите са уверени, че лихвените нива са на подходящо ниво, за да осигурят инфлация от 2%, въпреки че икономиката на еврозоната страда от по-високите американски търговски мита и поредната политическа криза във Франция.

Инвеститорите и анализаторите смятат, че пониженията на лихвите вече са приключили, след като за една година ЕЦБ направи осем намаления и свали депозитната лихва до 2%. Някои представители на финансовата институция обаче не искат възможността за ново понижение да бъде напълно изключена, тъй като прогнозите сочат слаб растеж и по-бавна инфлация в следващите години.

„Ние сме в позиция да реагираме, ако се наложи“, каза Кристин Лагард в интервю във Вашингтон, където присъства на годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ). „Въпреки че сме в добро положение, винаги могат да се случат непредвидени неща“, добави тя.

Според МВФ високата несигурност и по-високите мита стоят зад слабите перспективи за Европа. Във вторник фондът публикува нови прогнози, според които брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната ще нарасне с 1,2% през тази година.

Тези данни в голяма степен съвпадат с прогнозите на ЕЦБ, които ще бъдат актуализирани през декември. Тогава може да се засили и дебатът около евентуално ново намаление на лихвите.

„До момента успяхме да укротим инфлацията,“ каза Кристин Лагард. „Намираме се в добро положение. Но трябва да сме готови за всичко“, посочи тя.