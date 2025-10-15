Маклуф от ЕЦБ: Инфлация над 2% е по-голям риск, отколкото инфлация под този праг

Гуверньорът на Ирландската централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Габриел Маклуф отхвърли опасенията, че инфлацията в еврозоната може да се забави под целта от 2%, като заяви, че всъщност е по-загрижен от риска тя да се ускори над този праг.

ЕЦБ прогнозира временно забавяне под 2% през следващата година, като според Маклуф това не е проблем, стига средносрочните очаквания да останат стабилно около целевото равнище. Той подчерта, че инфлацията при храните, която се ускорява през тази година и в момента е около 3%, е област, която заслужава особено внимание, предава Bloomberg.

„По-фокусиран съм върху факторите, които могат да забързат инфлацията, отколкото върху тези, които биха я забавили,“ каза той във Вашингтон, където участва в годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ). „В този дебат за инфлацията под целта съм по-притеснен, че тя ще надхвърли, а не че ще бъде под 2%“, добави финансистът.

Коментарите на Маклуф подчертават, че представителите на ЕЦБ остават нащрек спрямо несигурностите пред икономиката на еврозоната, дори когато инфлацията се движи близо до целта. Сред рисковите фактори той посочи митата на американския президент Доналд Тръмп, увеличените държавни разходи и войната в Украйна, които могат да повлияят на инфлацията и в двете посоки.

Докато някои представители на ЕЦБ смятат, че рисковете за ценовите перспективи са балансирани, ирландският гуверньор има по-различно мнение. Според него те са „леко възходящи“, тоест по-голяма е вероятността от по-бърза инфлация.

Той добави, че последните икономически данни му дават „повече увереност“ в прогнозите на ЕЦБ от септември, според които брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната ще нарасне с 1,2% през 2025 г. и с 1% през 2026 г.

„Нещата могат да се променят много бързо - вижте решението на Китай да ограничи доставките на редкоземни елементи и заплахата на САЩ за мита от 100%“, каза Габриел Маклуф. „Но извън това, европейската икономика показа устойчивост“, добави той.

ЕЦБ задържа лихвените проценти без промяна от юни, като членовете на Управителния съвет посочват, че текущото равнище от 2% засега е „подходящо“. Анализаторите и инвеститорите не очакват скоро да има ново облекчаване на паричната политика, а Маклуф се съгласи с тази позиция, заявявайки: „Не мисля, че пазарите грешат.“

„Може би вече сме на етап, в който постигаме целта си“, допълни той. „И мисля, че пазарите оценяват ситуацията по сходен начин. Надявам се хората също да разбират нашата перспектива за рисковете и несигурността, която все още не е изчезнала така, както ми се иска.“

Някои централни банкери обаче все още не изключват възможността за ново намаление на лихвите. Гуверньорът на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало заяви във вторник, че „ако има следващо движение по лихвите, по-вероятно е то да бъде намаление, отколкото повишение“.

Габриел Маклуф даде по-балансиран сигнал: „За мен следващият ход може да е в която и да е посока. Не съм от тези, които смятат, че ни трябва ново намаление. По-скоро вярвам, че сме в добра позиция, но трябва да внимаваме за нарастващия ценови натиск.“