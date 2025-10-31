Печалбата на банките у нас нарасна с близо 4% до 2,8 млрд. лв. към края на септември

Печалбата на банковата система в България достига 2,8 млрд. лв. към 30 септември и е със 107 млн. лв. (3,9%) повече от реализираната за деветте месеца на 2024 г., показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).

В централната банка изчисляват, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, спрямо 30 септември 2024 г. нараства с 34 млн. лв. (7,6%) до 485 млн. лв.

През третото тримесечие активите на банковата система нарастват с 8,2 млрд. лв. (4,1%) и в края на миналия месец възлизат на 210,1 млрд. лв. През периода се увеличава размерът на най-ликвидната балансова позиция пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (с 4 млрд. лв., 12,5%), както и делът ѝ в структурата на активите – от 15,8% до 17%.

В БНБ отчитат, че нарастват кредитите и авансите (с 2,1 млрд. лв., 1,7%), а делът им в активите към 30 септември е 62,1% при 63,6% в края на юни.

През третото тримесечие дълговите ценни книжа също се увеличават (с 2,2 млрд. лв., 6,4%), а делът им в активите се повишава от 16,7% до 17,1%.

Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 234.0% (254.0% в края на юни).

Ликвидният буфер е 59,4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 25,4 млрд. лв. (при съответно 53,5 млрд. лв. и 21,1 млрд. лв. към 30 юни).

Брутните кредити и аванси на тримесечна база се увеличават с 2,2 млрд. лв. (1,7%) до 133,9 млрд. лв. При вземанията от кредитни институции е отбелязан спад – с 2,5 млрд. лв. (17,7%) до 11,6 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 4.6 млрд. лв. (3.9%) до 122.1 млрд. лв. Увеличават се предимно кредитите за домакинства – с 3 млрд. лв., или 5,7% (в това число с 2,2 млрд. лв. кредитите, обезпечени с жилищен имот).

Растеж е отчетен и при кредитите за фирмите – с 831 млн. лв. (1,5%), за други финансови предприятия – с 429 млн. лв. (4,6%), и за сектор държавно управление – с 329 млн. лв. (38,9%).

В периода от юли до септември спестяванията в банковата система се увеличават със 7,6 млрд. лв. (4,4%) и в края на третото тримесечие достигат 178,2 млрд. лв.

Нарастват депозитите на домакинства – с 4 млрд. лв. (4,2%), на бизнеса – с 3,7 млрд. лв. (7,5%), и на кредитни институции – със 782 млн. лв. (4,8%).

Намаление е отчетено при спестяванията на сектор „Държавно управление“ (с 815 млн. лв., 17,3%) и на други финансови предприятия (със 140 млн. лв., 3%).

По данни на БНБ брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември възлизат на 3,85 млрд. лв. (3,94 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 2,87% (2,99% в края на юни).

Нетната им стойност (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на септември е 1,79 млрд. лв. (1,95 млрд. лв. в края на юни) и делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите се понижава до 1,37% (1,52% в края на юни).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на миналия месец възлиза на 25,2 млрд. лв. и на тримесечна база отбелязва увеличение с 613 млн. лв. (2,5%), за което допринася предимно растежът на текущата печалба.