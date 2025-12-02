Кохер от ЕЦБ: Не е нужно да се реагира на малки колебания в инфлацията

Не е нужно Европейската централна банка (ЕЦБ) да реагира на малки отклонения около целта си за инфлация от 2% и по-скоро трябва да запази възможностите си, за да може да действа, ако наистина има необходимост от промяна в паричната политика. Това заяви гуверньорът на Австрийската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Мартин Кохер, цитиран от Bloomberg.

„Не можем и не трябва да правим микромениджмънт чрез паричната политика“, добави финансистът.

„Виждаме много високи оценки на финансовите пазари, особено при акциите, свързани с изкуствения интелект (AI) в САЩ. Затова е важно да се гарантира финансовата стабилност“, каза още Кохер в интервю за вестник Kurier.

По думите му европейските банки са много стабилни, но проблеми могат да се прехвърлят от САЩ, което налага известна предпазливост.

Инфлацията в еврозоната

Данните за ценовия натиск в 20-членния валутен съюз ще бъдат публикувани по-късно във вторник, след като миналата седмица докладите за отделните икономики в региона показаха смесена картина. Инфлацията в Германия неочаквано се е ускорила до най-високото си ниво от девет месеца, напомняйки преди последната среща на ЕЦБ за годината, че рисковете за ценовата стабилност остават. Показателят е достигнал 2,6% през ноември спрямо отчетените 2,3% предходния месец.

Показателят за Франция се е задържал на ниво от 0,8% въпреки прогнозите за покачване до 1%. Междувременно инфлацията в Испания се е забавила до 3,1%.

Представителите на ЕЦБ изглеждат спокойни относно перспективите пред инфлацията и засега не са склонни да променят лихвените проценти допълнително. Главният икономист на паричния орган Филип Лейн заяви миналата седмица, че той и колегите му са уверени, че забавянето на ръста на заплатите ще им помогне да постигнат устойчива инфлация около целевото ниво.

Все пак притеснения има. Гуверньорът на Ирландската централна банка Габриел Маклуф заяви по-рано, че макар ЕЦБ да е „в добро положение“ по отношение на инфлацията, би било грешка да се заключи, че целта е постигната „изцяло“, тъй като цените на услугите и храните продължават да растат бързо.

Други се тревожат за риска от продължителен период на твърде бавна инфлация заради силното евро и предизвикателствата пред икономическия растеж. Заместник-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос обаче омаловажи тези опасения и нарече настоящото ниво на лихвите „правилното“.

ЕЦБ намали лихвите осем поредни пъти от миналата година насам и оттогава ги задържа без промяна. Следващото ѝ заседание е насрочено за 18 декември.