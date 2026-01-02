Кредитната активност в еврозоната се е засилила през ноември 2025 г., като по-осезаем ръст се отчита както при заемите за домакинствата, така и при тези за нефинансовите предприятия. Успоредно с това се ускорява и ръста на депозитите.

Кредитите за домакинствата са се увеличили с 2,9% на годишна база през ноември при 2,8% през октомври. По-ясна динамика се наблюдава при кредитите за нефинансовите предприятия, чийто годишен ръст се е ускорил до 3,1% от 2,9% месец по-рано, пише БТА, като цитира данни на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Наред с това депозитите на домакинствата са нараснали по-бързо, като годишният им растеж се е увеличил до 3,3% през ноември от 3% през октомври.

Депозитите на нефинансовите предприятия са нараснали с 3,4% на годишна база през ноември, като темпът остава без промяна спрямо предходния месец.

Растежът на паричното предлагане в еврозоната леко се увеличава през ноември, сочат още данните, цитирани от Ройтерс.

Растежът на по-тесния паричен агрегат М1, който включва пари в обращение и овърнайт депозити, се забавя до 5% през ноември от 5,2% през октомври.

Краткосрочните депозити, различни от овърнайт депозитите, измерени като M2 минус M1, намаляват с 0,8% в сравнение с 1,8% спад за предходния месец.

M1 е най-големият фактор за общия растеж на паричното предлагане, отчитат от ЕЦБ.

Общо вземанията от резиденти на еврозоната се увеличават с годишен темп от 2,6% през ноември в сравнение с 2,3% през октомври.

Вземанията от сектор „Държавно управление“ нарастват с 0,7% в сравнение с 0,6% за предходния месец, докато вземанията от частния сектор се повишават с 3,4% при 2,9% за предходния месец.

Всички данни са коригирани за сезонни и календарни ефекти от края на месеца и могат да бъдат ревизирани в последващи оценки на ЕЦБ.