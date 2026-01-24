АЦБ обновява състава на екипите за парична политика и анализ

Английската централна банка (АЦБ) преструктурира ръководния състав на екипите си за парична политика и анализ, което се разглежда като засилване на позициите на заместник-управителя на регулатора Клеър Ломбардели, пише Bloomberg.

АЦБ наема нов изпълнителен директор, който да ръководи 300 служители, и разделя управлението на своите отдели за анализ на паричната политика и изследвания като част от реформата, която се очаква да даде на Ломбардели по-голям контрол върху персонала.

Новата позиция ще бъде подчинена на Ломбардели и редом с главния икономист Хю Пил. Предишното споразумение е необичайно, като се има предвид, че Пил е бил изпълнителен директор, пряко управляващ персонала, както и член на Комисията по парична политика. Той вече е бил подчинен на Ломбардели в структурата на АЦБ.

„Създаването на новата длъжност на изпълнителен директор по паричната политика отразява както нарасналата нужда, така и допълнителното търсене на висше ръководство в областта на паричната политика на банката“, заяви говорител на АЦБ.

Това „премахва дългогодишното напрежение между правомощията на главния икономист, който имаше правото да гласува в Комисията по парична политика, и допълнителните управленски отговорности в тази област“, добавя регулаторът.

Преструктурирането се случва в момент, когато Ломбардели все повече оказва влияние върху АЦБ, след като беше назначена да отговаря за реформите в отговор на важния преглед на комуникациите и прогнозите на бившия управител на Федералния резерв на САЩ Бен Бернанке.

В момента АЦБ е в процес на намаляване на разходите и планира да ограничи броя на персонала, отчасти поради скъпите промени пр инфраструктурата, която е в основата на икономическите ѝ модели и прогнози. Моралът на персонала се е влошил, след като АЦБ кани служителите да се включат доброволно в потенциални съкращения в края на миналата година, разкриват източници.

Съгласно плановете, отделите за икономически анализ и прилагане на паричната политика на АЦБ ще докладват единствено на новия изпълнителен директор по паричната политика. Отделът за научноизследователска и развойна дейност също ще докладва на главния икономист.

Новият директор ще ръководи програмата за трансформация на паричната политика в отговор на прегледа на Бернанке и ще „движи културната промяна“.

През ноември АЦБ преразгледа своя доклад за паричната политика и протоколите от заседанията си като част от последната стъпка в реформите на Ломбардели след Бернанке. Бившият управител на Фед критикува икономическите модели на АЦБ като остарели и заяви, че комуникациите се нуждаят от трансформация, след като централната банка се затрудни да предвиди размера и продължителността на инфлационния скок през 2022 г.