Представителите на Фед очакват AI да повиши неутралната лихва

Някои представители на Федералния резерв на САЩ предполагат, че ръстът на производителността вследствие на изкуствения интелект (AI) може да доведе до по-високи лихвени проценти - позиция, която би ги поставила в противоречие с администрацията на президента Доналд Тръмп и с номинацията ѝ за следващ ръководител на централната банка, пише Bloomberg.

„Смятам, че AI бумът едва ли ще бъде причина за понижаване на основните лихвени проценти“, заяви членът на Управителния съвет на Фед Майкъл Бар по време на събитие в Ню Йорк.

Коментарите на Бар последваха изказване на заместник-председателя на Фед Филип Джеферсън, който по-рано заяви, че „при равни други условия устойчивото нарастване на производителността вероятно ще доведе до повишение на неутралния лихвен процент (който нито стимулира, нито възпрепятства икономиката) поне временно“.

Темата за изкуствения интелект и производителността вероятно ще придобива все по-голямо значение тази година в дебатите за лихвените проценти, тъй като президентът Доналд Тръмп продължава да оказва натиск върху Фед да намали разходите по заемите. Централната банка понижи основната си лихва три пъти през 2025 г., но я запази без промяна на последното си заседание през януари. Инвеститорите не очакват ново понижение преди средата на годината.

Кевин Уорш, номинираният от Тръмп да поеме поста на председател на Фед след изтичането на мандата на Джером Пауъл през май, подкрепи позицията на администрацията, че AI може да предизвика бум в производителността, който да позволи икономически растеж без инфлация и съпътстващо понижение на лихвите.

В речта си във вторник Бар очерта няколко причини защо това може да не се случи.

„Търсенето на капитал ще се увеличи заради силните бизнес инвестиции, необходими за използване на технологията, което ще окаже натиск за повишаване на лихвените проценти“, каза той. „А спестяванията на домакинствата могат да намалеят поради очаквания за по-силен реален ръст на заплатите и съответно по-високи доходи, което също ще окаже натиск нагоре върху лихвите“, добави финансистът.

Фед намали лихвите с 1,75 процентни пункта през последната година и половина, след като ги повиши с над 5 процентни пункта през 2022 и 2023 г. В момента основната лихва се намира в диапазона между 3,5% и 3,75%. Няколко представители на паричния орган вече смятат, че това ниво е близко до неутралното за икономиката и посочват това като причина да забавят или спрат по-нататъшните понижения.

Председателят на клона на Фед в Сан Франциско Мери Дейли заяви пред журналисти след събитие в Сан Хосе, Калифорния, че ускоряване на производителността, предизвикано от AI, би довело до по-висок неутрален лихвен процент „в стандартния модел“, защото „търсенето на инвестиции ще нарасне спрямо предлагането на спестявания“.

Въпреки това тя подчерта, че подобен анализ далеч не е еднозначен.

„Може би това ще повиши неутралната лихва малко“, каза тя. „Трябва да сме малко по-смирени по отношение на това какъв ще бъде ефектът върху неутралния лихвен процент.“