Икономистите очакват Лагард да напусне ЕЦБ по-рано и да предаде властта на Клаас Кнот

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард вероятно ще напусне поста преди края на мандата си, проправяйки пътя бившия нидерландски гуверньор Клаас Кнот да я наследи, сочи проучване на Bloomberg сред икономисти.

Повече от половината анкетирани очакват французойката да се оттегли още тази година. По-малко от 30% прогнозират, че тя ще остане във финансовата институция до края на пълния си осемгодишен мандат, който изтича следващия октомври.

Ако напусне преждевременно, Кнот ще бъде в най-добра позиция да заеме поста, според около 57% от икономистите. Ако тя завърши мандата си, предпочитан за наследник вероятно ще бъде ръководителят на Банката за международни разплащания (БМР) Пабло Ернандес де Кос.

Въпросите около бъдещето на Лагард се засилиха след публикация, според която тя ще се оттегли преди президентските избори във Франция. Целта би била настоящият държавен глава Еманюел Макрон да участва в избора на неин наследник, а не лидерът на крайнодясната партия „Национален сбор“ Мартин льо Пен или протежето ѝ Жордан Бардела, в случай че някой от тях се окаже победител в президентския вот. Последвалото изявление на ЕЦБ не успя да разсее спекулациите, както и думите на самата Лагард, че оставането ѝ на позицията засега е „базовият сценарий“.

Политическото измерение на въпроса предизвиква сериозни противоречия. Някои приветстват това, което изглежда като опит да се предпази една функционираща европейска институция от евентуална победа на крайната десница на изборите във Франция следващата пролет. Други - включително в самата ЕЦБ - се тревожат за последиците.

„Сама Франция не би могла да прокара явно неортодоксален централен банкер без по-широка подкрепа“, коментира Модупе Адегембо, икономист в Jefferies. „По-големият риск обаче е, че този епизод може да има обратен ефект, като накърни доверието в ЕЦБ, без да донесе значителни ползи“, смята експертът.

Той е сред 52% от анкетираните, които смятат, че доверието към ЕЦБ ще бъде накърнено, ако Лагард напусне предсрочно. Около една трета също така се тревожат за автономността на паричния орган.

„Ранното напускане на Лагард би изпратило сигнал, че ЕЦБ не е напълно политически независима“, казва Денис Шен, преподавател в International School of Management към TU Berlin. „В същото време всеки сценарий, при който крайната десница във Франция има роля в избора на наследника ѝ, би могъл да бъде още по-вреден за независимостта на ЕЦБ от варианта тя да се оттегли по-рано“.

Логистиката също може да се окаже проблем. Главният икономист на Berenberg Холгер Шмидинг посочва, че евентуална победа на „Национален сбор“ във Франция може да забави процеса по избор на наследник. Оставянето на ЕЦБ без ръководител за продължителен период може да разклати пазарите в момент, когато рисковете - от търговската политика на американския президент Доналд Тръмп до войната на Русия в Украйна - остават значителни.

За да се предотврати подобно забавяне и да се включи Макрон в процеса, европейските лидери биха могли просто да назначат наследника на Лагард преди края на мандата ѝ - тактика, използвана от Австрия при назначаването на последния управител на централната банка. Испанските власти например вече дадоха знак, че не възразяват срещу ускоряване на графика за избор на следващ председател на ЕЦБ.

Повече от две трети от анкетираните могат да си представят сценарий, при който кандидат ще избран преди френските избори, като в същото време Лагард остане на поста. Половината обаче смятат, че подобен изход би отслабил позицията ѝ през оставащата част от мандата ѝ.