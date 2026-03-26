Лихвите по заемите намаляват през февруари

Средната лихва на кредитите за бизнеса, жилищните и потребителските заеми, отпуснати от банките през февруари, намалява на годишна и месечна база, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

При обемите на кредитите централната банка регистрира ръст в сравнение с година по-рано и в сравнение с януари.

През февруари в сравнение с януари средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро се понижава с 0,02 процентни пункта (пр. п.) до 4,12% при спад за година с 0,09 пр. п.

При заемите над 1 млн. евро месечният и годишният спад е с 0,04 пр. п. до 4,28%.

Средният лихвен процент по овърдрафта се повишава спрямо януари с 0,01 пр. п. до 3,38%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

В БНБ отчитат, че обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро се увеличава за месец с 1,4% (3 млн. евро) и за година с 1,4% до 210,4 млн. евро.

При заемите над 1 млн. евро годишният ръст е с 8,4%, а месечният – с 11% (71,6 млн. евро) и обемът достига 722,3 млн. евро. При обема на предоговорените кредити и заемите за рефинансиране се наблюдава месечно намаление с 24,1 % (80,3 млн. евро) до 253,4 млн. евро.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

През февруари в сравнение с януари средната лихва по потебителските кредити се понижава за година с 0,13 пр. п., а за месец спада с 0,56 пр. п. до 8.49%.

При годишния процент на разходите (ГПР) по тези кредити месечният спад е с 0,57 пр. п. до 8,80%.

При жилищните кредити средният лихвен процент се променя за година с 0,03 пр. п и незначително за месеца до 2,47%.

ГПР по тези заеми се повишава на месечна база с 0,04 пр. п. до 2,78%.

Средната лихва по другите кредити расте за година с 0,15 пр. п., но спада за месец с 0,21 пр. п. до 4,12%.

При другите кредити на работодатели и самонаети лица месечният спад е с 0,27 пр. п. до 4,06%.

През февруари средният лихвен процент по овърдрафта се увеличава спрямо януари с 0,18 пр. п. до 13,59%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, намалява с 0,12 пр. п. до 21,32%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор домакинства

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по потребителските кредити се повишава за месец с 29,4% (1151 млн. евро) и за година с 13,5% до 507,3 млн. евро.

При предоговорените кредити и заемите за рефинансиране месечният ръст е с 8,6% (4,8 млн. евро) до 61,3 млн. евро.

При жилищните кредити обемът на новия бизнес нараства за месец с 21,9% (97,8 млн. евро) до 544.2 млн. евро и за годината с 21,4%.

При предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране месечният спад е с 1,3% (1,6 млн. евро) до 118,2 млн. евро.

Обемът на новия бизнес по другите кредити се увеличава на месечна база с 6,2% (0,6 млн. евро), но на годишна база спада със 7,5% до 11 млн. евро,

При предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране обемът за месец намалява с 45,8% (1,6 млн. евро) до 1,8 млн. евро. При новия бизнес по другите кредити на работодатели и самонаети лица той се повишава с 23,3% (1,4 млн. евро) до 7,7 млн. евро.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор домакинства

Източник: БНБ