С. Несторова: Реформата в пенсионното осигуряване отваря вратата за частни инвеститори

Много средства на пенсионните дружества ще се насочат към българския капиталов пазар, каза главният изпълнителен директор на ПОК "Доверие

21:30 | 07.04.26 г.
Снимка: БГНЕС
Реформата в пенсионното осигуряване, която въвежда мултифондовете, е най-фундаменталната в сектора в последните 20 години. Освен тази промяна, едно от най-ценните неща в нея е, че за първи път се говори професионално за инвестиции в инфраструктура. Това коментира Светла Несторова, главен изпълнителен директор на ПОК "Доверие", в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Досега у нас инфраструктурата се развиваше предимно чрез европейско финансиране, както и от държавния бюджет. Сега се отваря вратата за частни инвеститори (включително външни) през специални дружества, листнати на борсата у нас или в Европа, посочи Несторова.

„Ще може да бъдат привлечени чужди инвеститори, като така се събира частен капитал за развитие на инфраструктурата, а и пенсионните фондове ще изградят една доходоносна антиинфлационна дългосрочна компонента в своите портфейли“, каза експертът.

Свързани статии

По нейни думи става въпрос за перфектно съвпадение между инвестиционния жизнен цикъл на спестителите (40 години) и хоризонта на инфраструктурните проекти. Така ще се насочат много средства на пенсионните дружества към нашия капиталов пазар (в момента само 15%). Не че нямат желание, просто предлаганите обеми книжа са ниски, каза гостът.

Несторова изтъкна, че реформата с мултифондовете е и поведенческа. Тя за първи път ще създаде в България една огромна група инвеститори без дори те в началото да са си дали сметка за това, коментира Несторова.

Реформата започва от следващата година, тази ще бъде подготвителна за пенсионните компании, в която те трябва да разработят и популяризират инвестиционните си стратегии.

Последна актуализация: 18:55 | 07.04.26 г.
