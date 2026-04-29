Централните банки „грабят с шепи“ злато през първото тримесечие

Централните банки са увеличили притежанията си от злато с най-бърз темп от над година през първото тримесечие на фона на понижение на цените. То е насърчило вълна от покупки, компенсирала продажбите на някои от институциите.

Нетните покупки на институционалния сектор са възлезли на 244 тона злато през първите три месеца на годината спрямо 208 тона през предходното тримесечие, според оценки на Световния съвет по златото, цитирани от Bloomberg.

Полша, Узбекистан и Китай са били най-големите купувачи, макар че някои други покупки не са били декларирани.

Цената на златото се движи динамично през тази година, удряйки рекорд през януари, но след това се понижи рязко през март след избухването на американо-иранската война. Сред факторите, които натежаха върху благородния метал, се оказаха поскъпващите енергийни продукти, които на свой ред засилиха очакванията за запазване на лихвените проценти на централните банки стабилни или дори за увеличаването им в опит институциите да се справят с инфлацията. Това е насрещен вятър за цената на благородния метал, който не носи лихви.

„За първи път от известно време виждаме прилична корекция при златото“, коментира Джон Рийд, главен стратег на базирания в Лондон Съвет по златото. „Това позволи на централните банки, които може би се въздържаха, чакайки точно тази възможност, да пристъпят напред и да грабят с шепи“.

Увеличението на нетните притежания е особено видимо, като се има предвид, че няколко централни банки продават активно. Турция, Русия и Азербайджан са се присъединили към редица други по-малки банки и суверенни фондове, разделяйки се общо със 115 тона за периода. По това време продажбите предизвикаха тревоги за продължаващия апетит на институциите за злато – тенденция, която е основен двигател за многогодишното рали.

Всяка банка има своя собствена мотивация за продажби: Турция се опитва да предпази валутата и икономиката си от ефектите от войната, Русия се бори с бюджетен дефицит, а Азербайджан трябва да ограничи притежанията си в допустимите ограничения.

Спот цената на златото се понижава с около 0,5% до 4572 долара минути преди 11 ч. българско време в сряда. Тя достигна пик от рекордните почти 5600 долара на 29 януари, след което се раздели с 12% през март, отчитайки най-голямото си месечно понижение от 2008 г. насам.

Голяма част от покупките на централните банки, включени в данните на Съвета по златото, не са официално обявени и не са включени в статистиките на Международния валутен фонд. Консултантската компания Metals Focus изчислява покупките от името на Съвета, като използва комбинация от публично достъпни данни, търговска статистика и проучвания на място.