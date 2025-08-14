Новият премиер на Румъния се ангажира с по-дълбоки съкращение на разходите

Новият министър-председател на Румъния предупреди, че страната му може да се изправи пред фалит, ако правителството бързо не ограничи годините на разточителни разходи.

Премиерът Илие Боложан заяви в интервю за Bloomberg, че вижда следващите шест месеца като ключови за администрацията му, в които да наложи серия от радикални мерки за строги икономии въпреки нарастващото обществено недоволство и напрежението в управляващата коалиция.

„Рискът от дефолт наистина е много голям след години на големи дефицити“, предупреждава той. „Ако не поемем по стабилен път, единственият възможен резултат е много лош“, добавя Боложан

56-годишният премиер, бивш кмет, си изгради репутация на твърд реформатор. Той дойде на власт начело на четиристранна коалиция, докато страната му се бори да се предпази от крайнодясната вълна и да се възстанови от най-тежката политическа криза след краха на комунизма.

Сега Боложан се е превърнал в лицето на мерките за икономии и се опитва да убеди гражданите и политическите си съюзници, че няма друг начин освен съкращения на разходите.

Миналата година бюджетният дефицит на Румъния скочи до над 9% от нейния брутен вътрешен продукт (БВП), най-големият в Европейския съюз (ЕС). Новото правителство прокара широк пакет от съкращения на разходите и увеличения на данъците през юли в опит да намали този дефицит до под 6% от БВП догодина, в опит да възстанови доверието на инвеститорите и да запази притока на средства от ЕС.

„Трябва да предприемем всички тези реформи чрез бърза последователност“, изтъква Боложан от офиса си в Букурещ. „Ако първият набор от фискални мерки не бъде последван от допълнителни коригиращи мерки, ще се върнем там, откъдето започнахме“, допълва той.

Първият ключов етап за правителството ще настъпи през октомври, когато ЕС ще преразгледа плана на Румъния за намаляване на дефицита.

Рейтинговите агенции също следят отблизо ситуацията. Боложан заяви, че мерките са необходими и за предотвратяване на потенциално понижаване на кредитния рейтинг на Румъния до такъв, който подчертава невъзможността за погасяване на дълга.