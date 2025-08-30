IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Брюксел не вижда начин за връщането на замразените руски активи без плащане на репарации

Според ЕС около 210 млрд. евро руски активи са замразени в блока съгласно санкциите заради войната в Украйна

10:09 | 30.08.25 г. 6
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Не е възможно да си представим връщането на руските активи, замразени в страни от блока заради войната в Украйна, освен ако Москва не е платила репарации. Това заяви върховният представител за външна политика на Европейския съюз Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Не можем да си представим, че... ако... има прекратяване на огъня или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако не са платили репарациите“, каза тя в събота пред репортери преди среща на външните министри на ЕС в Копенхаген.

ЕС твърди, че около 210 млрд. евро руски активи са замразени в блока съгласно санкциите, наложени на Москва за нахлуването ѝ в Украйна.

Свързани статии

Украйна и някои страни от ЕС, включително Полша и балтийските държави, призоваха ЕС да конфискува активите и да ги използва в подкрепа на Киев. Но водещите страни в блока Франция и Германия, заедно с Белгия, която държи по-голямата част от активите, отхвърлиха подобни призиви. Те посочиха, че ЕС е заделил бъдещи печалби от активите, за да компенсира подкрепата си за Украйна, и поставиха под въпрос това дали има правно основание за конфискацията им.

Дипломати казват, че дебатът сега се насочва към това как биха могли да бъдат използвани средствата, след като войната в Украйна приключи.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:09 | 30.08.25 г.
икономиката на русия войната в украйна европейски съюз
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Данъци и бюджет виж още

Коментари

Добави коментар
6
rate up comment 1 rate down comment 0
Alex Silver
преди -169 секунди
Ето мнението на най-блестящия интелект на ФЕС Кая Калас, изгонена от премиерския пост в собствената си страна Естония: Не можем да си представим, че... ако... има прекратяване на огъня или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако не са платили репарациите. Това, което ги чака във ФЕС те наистина не могат да си го представят, поради вродено скудоумие.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 1 rate down comment 0
Alex Silver
преди 11 минути
"Замразени" или откраднати, то е "не по врат, а по шия". Активите са откраднати и Брюксел ще бъде третиран като обикновен крадец. ТИЯ си мислят, че Русия няма какво да им отговори, но доста се лъжат. Отделно, това е сериозен удар срещу финансовата система на ФЕС, от който загубите могат да стигнат трилиони. Но ***-слабо умните това не могат да схванат. Ще го научат по трудния начин. Китай вече си изтегля паричките от крадливите ръчички и прави свой депозитар.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 0 rate down comment 1
гъбко
преди 46 минути
До: vasp ... от написаното от вас , става известно , че нищо не ви е известно , по темата що е то репарация и кой я плаща ... :))) ... дали да не използвате някоя ограмотителна кратка справка по темата ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 1 rate down comment 0
0pk
преди 1 час
До: vasp еми да, ние планираме да го победим човекоядеца П. Всички форумни зеленчуци са впрегнати за тази цел и работят с пот на челото. :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 4 rate down comment 0
vasp
преди 1 час
Доколкото ми е известно репарации плащат победените ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 0
Умерен
преди 1 час
Баш като нашите политици, обичат да харчат чужди пари. Не е свършила войната, те само за харчене на пари мислят.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още