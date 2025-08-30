Брюксел не вижда начин за връщането на замразените руски активи без плащане на репарации

Не е възможно да си представим връщането на руските активи, замразени в страни от блока заради войната в Украйна, освен ако Москва не е платила репарации. Това заяви върховният представител за външна политика на Европейския съюз Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Не можем да си представим, че... ако... има прекратяване на огъня или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако не са платили репарациите“, каза тя в събота пред репортери преди среща на външните министри на ЕС в Копенхаген.

ЕС твърди, че около 210 млрд. евро руски активи са замразени в блока съгласно санкциите, наложени на Москва за нахлуването ѝ в Украйна.

Украйна и някои страни от ЕС, включително Полша и балтийските държави, призоваха ЕС да конфискува активите и да ги използва в подкрепа на Киев. Но водещите страни в блока Франция и Германия, заедно с Белгия, която държи по-голямата част от активите, отхвърлиха подобни призиви. Те посочиха, че ЕС е заделил бъдещи печалби от активите, за да компенсира подкрепата си за Украйна, и поставиха под въпрос това дали има правно основание за конфискацията им.

Дипломати казват, че дебатът сега се насочва към това как биха могли да бъдат използвани средствата, след като войната в Украйна приключи.