Чуждите инвестиции в България растат с повече от 261 млн. евро през юли

Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през юли е 261,3 млн. евро, увеличавайки се с 12,6 млн. евро преди година. За първите седем месеца той възлиза на 1,145 млрд. евро, като е по-малък с 46,6 млн. евро (3,9%) спрямо периода януари – юли 2024 г. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще.

Източник: БНБ

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е на плюс с 231,6 млн. евро за първите седем месеца на годината и е по-голям със 151,6 млн. евро от този за януари – юли 2024 г., когато възлезе на 80 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за периода януари-юли 2025 г. е отрицателен в размер на 11,5 млн. евро, увеличавайки се близо пет пъти спрямо отрицателния поток от 2,5 млн. евро година по-рано.

По предварителни данни статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) за първите седем месеца на 2025 г. е положителна и възлиза на 1,991 млрд. евро при положителна стойност от 1,579 млрд. евро за януари – юли миналата година.

В централната банка отчитат, че нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) за периода е на минус с 1,077 млрд. евро при отрицателна стойност от 467,1 млн. евро за януари – юли 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – юли възлиза на 263,9 млн. евро при 672,7 млн. евро за същия период на миналата година. През юли той е положителен и възлиза на 66,4 млн. евро, увеличавайки се леко спрямо сумата от 45,9 млн. евро преди година.