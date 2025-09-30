Италия е на прага да влезе в рамките на ЕС за дефицита, но бюджетът може да не се окаже идеален

Представянето на предложението за годишния италиански бюджет тази седмица се очаква да разкрие колко скоро страната ще влезе отново във фискалната рамката на ЕС – едно от основните икономически постижения на премиера Джорджа Мелони досега, съобщава Bloomberg.

Планът, който ще бъде представен през идните дни, се очаква да покаже, че дефицитът на страната ще се върне под тавана на блока от 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) най-късно до следващата година, като е възможно това да стане дори и с дефицита за 2025 г.

Такъв резултат е „възможен“, заяви финансовият министър Джанкарло Джорджети по-рано този месец, като предупреди, че стойностите зависят от икономическите резултати на Италия през последното тримесечие. Държавни представители определят тази надежда като доста несигурен въпрос, що се отнася до изготвянето на бюджета през последните седмици, посочват запознати с въпроса.

Каквото и да стане, траекторията на дефицита ще бъде отличителна черта на финансовия план за 2026 г., който ще бъде подписан от Мелони и нейния кабинет. В него се очаква да има и програма за данъчни облекчения за средната класа, въпреки че италианската икономика с трудност постига растеж. След одобрение от министрите бюджетът ще бъде представен на парламента.

Италия не е имала дефицит под 3% от 2019 г., преди пандемията да удари. Дори постигането му догодина би било по-рано от прогнозираното. Това е ускорен график в сравнение с Франция, която се очаква да остане над този праг през следващите години на фона на продължителни политически сътресения.

И дори още преди да са ясни окончателните стойности, от Fitch Ratings направиха първа актуализация в посока нагоре на кредитната оценка на Италия от 2021 г. насам този месец – седмица след като обявиха понижение за Франция. Възможно е и други рейтингови агенции да обявят актуализации през идните седмици.

Оценките за кредитния рейтинг на Италия от различни агенции. Графика: Bloomberg LP

Изпълняването на фискалните изисквания на ЕС още тази година би позволило на Италия да излезе от процедурата на блока за прекомерен дефицит, което от своя страна ще позволи увеличаването на разходите за отбрана на страната. Това може да се окаже от ключово значение, тъй като Италия, заедно с другите си съюзници от НАТО, се е ангажирала да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП, за да задоволи исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Привидното италианско чудо на Мелони е подкрепено от значително по-ниските разходи по заеми, които отчасти са движени от инвеститорите, въодушевени от необичайната стабилност по време на нейното управление и постоянните усилия за фискално възстановяване. Разликата между доходността на 10-годишните италиански облигации и тези на Германия в момента е близо 80 базисни пункта, по-малко от една трета от нивото, когато Мелони встъпи в длъжност през 2022 г.

Работещите по предложението за бюджета предвиждат около 5 млрд. евро от по-ниски лихви по заеми тази година и евентуално 8 млрд. евро следващата година, ако условията останат същите, съобщиха по-рано този месец запознати.

Друг плюс са по-големите приходи. Ефект оказва фактът, че инфлацията изкарва данъкоплатците в по-високи групи по доходи – проблем, който Мелони и Джорджети се опитват да ребалансират, като намалят ставката, наложена на хората с доходи между 28 хил. и 60 хил. евро годишно.

Блясъкът на данните за дефицита на Италия обаче може да замъгли някои по-малко впечатляващи истини. Дългът остава значителен, над 130% от БВП, а растежът е отчетливо слаб. Вероятно е растежът да се забави до 0,6% спрямо миналогодишните 0,7% и може да не се разшири много повече през 2026 г., посочват източниците.

Американските мита са едно от предизвикателствата, а слабостта на Германия е друго. Най-голямата икономика в Европа е основният търговски партньор на Италия и може по-трудно да отбележи по-значителен растеж през 2025 г. Първоначално се очакваше икономиката на Италия да се разшири с 1,2% тази година - или двойно спрямо прогнозираното сега.

Това попречи на някои от другите амбиции на Мелони, като например по-изразени данъчни облекчения и преразглеждане на фискалните рамки. Това може да ограничи сумите, заделени за други мерки, включително помощ за жилища за млади двойки и данъчни облекчения за компании, които инвестират и наемат.