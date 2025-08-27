Италия планира да набере до 1,5 млрд. евро от данъка върху печалбата на банките

Правителството на Италия иска да използва отново печалбите на компаниите от банковия сектор като начин за подкрепа на публичните финанси, съобщава Bloomberg.

Администрацията на премиера Джорджа Мелони обмисля удължаване на съществуващия закон, който задължава кредиторите да преустановят използването на активи по отсрочени данъци, посочват източници, запознати с темата.

Според тях се очаква ходът да осигури на правителството между 1 млрд. евро и 1,5 млрд. евро. Всяка нова мярка ще бъде обсъдена и координирана с италианските кредитори.

Предложението би могло да помогне на управляващата коалиция на Мелони да осъществи амбицията си да намали данъците за средната класа, като същевременно се придържа към плана за намаляване на дефицита под тавана от 3%, определен от Европейския съюз (ЕС), още следващата година.

Въпросът за данъчното облагане на италианските кредитори остава спорна темпа в рамките на правителството. Вицепремиерът Антонио Таяни заяви в неделя, че е против налагането на данъци върху свръхпечалбите на банките. Преди това финансовият министър Джанкарло Джорджети намекна, че банките трябва да подкрепят домакинствата, предвид размера на техните печалби.

Мерките за намаляване на натиска върху хората от ниската и средната класа често се появяват във фискалните разпоредби на правителството на Мелони. Предизвикателството пред Рим е да направи тези промени устойчиви, докато се сблъсква със слаб икономически растеж и дълг от над 130% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Средната рентабилност на италианските банки се е увеличила през последните няколко години, тъй като по-високите лихвени проценти подкрепят приходите от кредитиране.

Активите по отсрочени данъци са кредити, произтичащи от предишни загуби, които банките могат да използват в бъдеще, за да намалят данъчните си задължения.

Новата мярка, разглеждана от италианското правителство, потенциално би удължила настоящия гратисен период с още две години, информира италианската медия Il Messaggero. В момента правилото е в сила за 2025 и 2026 г.

Анализаторът на Banca Akros Ирен Росето повтори „положителното си мнение“ за банковия сектор, като заяви, че е малко вероятно ходът да окаже пряко въздействие върху капиталовата позиция на италианските банки.

Настоящите правила бяха договорени в бюджета от миналата година.