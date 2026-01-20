Държавата подготвя нов аукцион за петгодишни облигации за 150 млн. евро

Българската народна банка (БНБ) ще проведе на 26 януари аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1826-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия с падеж 28 януари 2031 г. Номиналната стойност на предложеното количество е 150 млн. евро с 2,75% годишен лихвен процент, съобщи централната банка.

Източник: БНБ

Това ще е вторият за тази година аукцион на държавни ценни книжа (ДЦК) след проведения вчера (19 януари). На него бяха предложени двугодишни съкровищни облигации с емисия за 150 млн. евро. През миналата година на вътрешния пазар Министерството на финансите пласира книжа за 3,300 млрд. лева на 15 аукциона, на които се се предлагаха три- и седемгодишни ДЦК.

По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 301 26 119 от 28 януари 2026 г.

Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички поръчки, респективно да одобрява определени, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

През миналата година проектът за Бюджет 2026 г. не беше гласуван и според удължителния бюджет максималният размер на новия дълг, който правителството може да поеме за тази година, е 10,5 млрд. евро, в които са включени вътрешен и външен дълг.

През октомври миналата година Министерство на финансите изготви проект на стратегия за управление на държавния дълг. В него е записано, че трябва да се постигнат целите, насочени към удовлетворяване на потребностите от дългово финансиране, при отчитане на влиянието и ограничителните условия на външната и вътрешната макроикономическа среда и потенциалните рискове.

Стратегията беше изготвена при отчитане на показателите за очакваното изпълнение на държавния бюджет за 2025 г. и на база допусканията, при които са разработени законопроектът за държавния бюджет за 2026 г. и проектът на актуализираната Стратегия за бюджетна прозрачност за периода 2026-2028 г.

Това се случи преди приемането на България в еврозоната и преди да се гласува удължителен закон за бюджета за тази година. Предвиденото ново дългово финансиране е изчислено в левове. В периода от 2026 до 2028 г. се планира то да достигне 13,3 млрд. лв. за 2026 г., 12,4 млрд. лв. за 2027 г. и 10,9 млрд. лв. за 2028 г.

На последното си заседание за миналата година Министерският съвет в оставка обяви проект за аукциони за ДЦК за граждани. Ако бъде приета нормативната уредба, през тази година може да видим аукциони и за тях.