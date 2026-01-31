Правителството на САЩ спира частично работа, докато чака вота в Камарата на представителите

Сенатът на САЩ прие споразумение за бюджета в петък вечерта, за да избегне спиране на работата на правителството, но законопроектът изисква одобрение и от Камарата на представителите, което означава, че правителството спира частично работа поне за няколко дни, съобщава Ройтерс.

В петък вечерта беше проведено двупартийно гласуване, което завърши със 71 гласа „за“ и 29 гласа „против“. Това осигури споразумение между демократите в Сената и Белия дом за отлагане на окончателното решение за финансирането на Министерството на вътрешната сигурност с две седмици и за одобряване на пет други законопроекта за разходи.

Но Камарата на представителите не е планирана да се събере до понеделник, което означава, че е малко вероятно да се избегне спиране на работата на правителството през уикенда, въпреки че това вероятно ще бъде ограничено.

По-рано в петък бюджетната служба на президента Доналд Тръмп потвърди, че е започнала „процеса на подготовка за прекъсване“ на работата на правителството.

Настоящото състояние показва, че много правителствени функции, фокусирани върху пазарите – от Бюрото по трудова статистика до Федералната авиационна администрация и Службата за вътрешни приходи – вероятно ще се сблъскат с краткотраен спад във финансирането, но с минимални смущения, ако спирането приключи до следващата седмица, както се очаква.

Финансирането за Пентагона и Държавния департамент, както и за здравеопазването и социалните услуги и образованието, също ще бъде одобрено, ако работата по другите законопроекти напредне.

Тръмп подчерта подкрепата си за сделката в публикация в Truth Social в четвъртък вечерта, изразявайки надежда, че законодателите и от двете партии ще подкрепят пакета.