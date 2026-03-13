Парламентът прие удължителния закон за бюджета на първо четене

Депутатите приеха на първо четене промените в т.нар. удължителен закон за бюджета със 174 гласа "за", 23 "против" и без въздържали се. Подкрепиха го всички политически сили без "Възраждане", която беше "против", предава БТА.

С измененията се удължава действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. В настоящия вариант удължителният бюджет бе със срок на действие до края на март.

Чрез законопроекта се предлага механизъм за финансиране на увеличените разходи, произтичащи от еднократната индексация на възнагражденията в бюджетния сектор и от ръста на минималната работна заплата, както и увеличението на социалните плащания, произтичащи от влезли в сила нормативни актове, включително трансферите за общините, да може да се финансират и за сметка на наличности от предходната година.

Създадена е възможност общините да извършват разходи при отчитане на влезли в сила нормативни актове. Урежда се кметът на общината да може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз и заемните средства на общината.

Осигурява се възможност Министерският съвет да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер до 3,26 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ при условие за последваща ратификация.

Министерският съвет ще може да предприема действия за промени в Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари във връзка с прилагането на чл. 39 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Срокът за предложения между първо и второ четене беше съкратен на три дни.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски посочи три важни теми в законопроекта - първо удължаване на сега действащия закон, тъй като в момента той е до 31 март, а сега се удължава до приемането на редовния бюджет за 2026 г., за да се осигури непрекъсваемост във функционирането на държавата и извършването на всички бюджетни разплащания. Важни са промените по отношение на общините, така че да имат възможност да извършват повече разходи, отколкото в момента, до размера на събраните собствени приходи, посочи Клисурски. На трето място той отбеляза възможността Министерския съвет да сключи споразумение с Европейската комисия по механизма SAFE за повишаване на отбранителните способности на България.

Димо Дренчев („Възраждане“) каза, че и трите предложения на Министерството на финансите са разумни. Това, което е свързано с общините, е недостатъчно, те имат своите предложения, които ще бъдат внесени между първо и второ четене, посочи той. Трябваше да ни предложите или намаляване на акцизите, или дерогация за покупка на петрол, за да можем да свалим цените на горивата, коментира Дренчев. По думите му сега само удължаваме агонията.

Мартин Димитров „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) каза, че от неговата група са искали удължителният бюджет да мине още днес на две четения, но други парламентарни групи искат да правят предложения. Той посочи, че бюджетната процедура трябва да приключи следващата седмица. Първата и най-важна антикризисна мярка в сложна световна ситуация е България да има действащ бюджет, заяви Димитров. Правейки предложения между първо и второ четене, трябва да мислим за бъдещето, за ограничаване на дефицита, за оптимизиране на публичните разходи, да мислим за това да не се увеличават публичните данъци в България.

Йордан Цонев („ДПС-Ново начало“) каза, че ДПС ще подкрепи удължаването на удължителния бюджет, защото това е най-нормалното нещо, което трябва да се направи за сигурност на българските граждани. По думите му удължителният бюджет е една бюджетна "уйдурма", която не подхожда много на една парламентарна демокрация. Той посочи, че ще направят предложения по отношение на общините и други антикризисни мерки, но ще се движат в рамките на разумното.

Атанас Атанасов ("БСП-Обединена левица") посочи, че удължаването на удължителния бюджет трябва да бъде подкрепено и прието. Той обаче коментира и пагубните последици от липсата на редовен бюджет и припомни, че социалистите и синдикатите са настоявали за приемането на такъв. Атанасов изрази притеснение, че уязвимите групи остават без защита, младите семейства, майките остават без увеличение на обезщетенията през втората година на детето.

Тошко Йорданов ("Има такъв народ") посочи, че ще направят предложения между първо и второ четене на удължителния закон, защото има десни мерки, които трябва да бъдат предприети, и социални мерки, заради това, че огромни социални слоеве са оставени в тежко положение предвид войната в Иран и спекулата след влизането в еврозоната. Ще предложим отново субсидията на партиите да е 1 лев и вдигане на кешовите разплащания, защото в момента прагът е нисък, а инфлацията е голяма, добави Йорданов.

Венко Сабрутев (ПП-ДБ) каза, че от „Продължаваме промяната“ ще подкрепят удължителния бюджет. Той коментира, че предложеният редовен бюджет "взриви българското общество" и хиляди хора са излезли по площадите, за да покажат, че не искат вдигане на данъци и осигуровки.