Правителството пласира десетгодишни ДЦК за още 150 млн. евро

На седемте аукциона от началото на годината дълговото финансиране достигна 1,050 млрд. евро

11:58 | 07.04.26 г. 2
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Министерството на финансите (МФ) преотвори за втори път емисия десетгодишни държавни ценни книжа (ДЦК), която беше пусната в обращение на 11 февруари. Емисията лихвоносни съкровищни облигации е с падеж 11 февруари 2036 г. Тя е в размер на 150 млн. евро и годишен лихвен купон от 3,50%, съобщи Българската народна банка.

Обемът на емисията в обращение достигна 300 млн. евро номинална стойност. Министерството на финансите си запазва правото да предлага за продажба допълнителни количества от нея.

До участие в аукциона са допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 163,205 млн. евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 5,155 млн. евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1,09.От Министерството на финансите посочиха, че отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 115 базисни точки.

Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 94,69 евро на 100 евро номинал.

Източник: БНБ

В аукциона участваха осем първични дилъри на ДЦК, уточни БНБ.

Досега на седемте аукциона от началото на годината са пласирани съкровищни облигации за 1,050 млрд. евро.

Припомняме, че през 2025 г. на вътрешния пазар Министерството на финансите пласира книжа за 3,3 млрд. лева на 15 аукциона, на които се предлагаха три- и седемгодишни ДЦК.

През миналата година проектът за Бюджет 2026 г. не беше гласуван и според удължителния бюджет максималният размер на новия дълг, който правителството може да поеме за тази година, е 10,5 млрд. евро, в които са включени вътрешен и външен дълг.

През октомври 2025 г. Министерството на финансите изготви проект на стратегия за управление на държавния дълг. В него е записано, че трябва да се постигнат целите, насочени към удовлетворяване на потребностите от дългово финансиране, при отчитане на влиянието и ограничителните условия на външната и вътрешната макроикономическа среда и потенциалните рискове.

Стратегията беше изготвена при отчитане на показателите за очакваното изпълнение на държавния бюджет за 2025 г. и на база допусканията, при които са разработени законопроектът за държавния бюджет за 2026 г. и проектът на актуализираната Стратегия за бюджетна прозрачност за периода 2026-2028 г.

Това се случи преди приемането на България в еврозоната и преди да се гласува удължителен закон за бюджета за тази година. Предвиденото ново дългово финансиране е изчислено в левове. В периода от 2026 до 2028 г. се планира то да достигне 13,3 млрд. лв. за 2026 г., 12,4 млрд. лв. за 2027 г. и 10,9 млрд. лв. за 2028 г.

На последното си заседание за миналата година Министерският съвет в оставка обяви проект за аукциони за ДЦК за граждани. Ако бъде приета нормативната уредба, през тази година може да видим аукциони и за тях.

През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК и облигации на международните пазари в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева). 

Последна актуализация: 12:42 | 07.04.26 г.
МФ аукцион десетгодишни ДЦК съкровищни облигации държавен дълг Бюджет 2026
Коментари

tetris12
преди 12 минути
До: Repoman ДЦК купона е 3,5%, не 4. Коефицента на покритие е нисък в сравнение с 2024 и 2025. Пазара очаква по-висока доходност с оглед фискалната несигурност.
Repoman
преди 2 часа
Браво за поредното успешно пласиране на ДЦК, добър резултат. Но все пак остава въпросът, защо ДЦК-тата са на 4% лихва, а ипотеките само на 2.5%. Да не би държавата ни да се клати и да е по-рискова от една ипотека?
