Германското Министерство на финансите е готово да обмисли спиране на дълговата спирачка

Германското Министерство на финансите сигнализира, че е готово да обмисли спирането на ограниченията върху дълга като спешна мярка, тъй като най-голямата икономика в Европа се подготвя да посрещне въздействието на войната в Иран.

Вариантът за премахване на конституционно регламентираната дългова спирачка беше категорично отхвърлен от канцлера Фридрих Мерц и неговия консервативен блок, воден от християндемократите. От Министерството на финансите обаче, ръководено от социалдемократа Ларс Клингбайл, казват, че не изключват спиране на механизма в отговор на прекъсванията на доставките от Близкия изток.

Длъжностни лица в Министерството подготвят няколко варианта, докато обмислят финансиране на кризисни мерки за разширяване на бюджета, включително освобождаване от дълговата спирачка въз основа на клаузата за извънредно положение, според запознати източници на Bloomberg.

„Федералното правителство ще продължи да анализира икономическото въздействие на войната в Иран непрекъснато и да проучва необходимите мерки“, коментира говорителят на министерството Алма Лаяди пред репортери в понеделник в Берлин.

„В момента подобна резолюция не се разработва“, казва Лаяди. „Въпреки това остава важно да се действа с далновидност и бдителност“, добавя тя.

Германското правителство намали наполовина очакванията си за икономическия растеж на страната. Графика: Bloomberg

По-късно Мерц затвърди несъгласието си с подобно спиране, като коментира, че настоящата ситуация не е достатъчна, за да задейства клауза за извънредно положение. Той посочва, че с досегашните политики за дълга Германия вече се отдалечава от критериите на Европейския съюз (ЕС).

„Трябва да кажа, че не разбирам този дебат. Имаме достатъчно дълг“, посочва Мерц пред репортери в Берлин.

Германското правителство намали наполовина прогнозата си за растежа през 2026 г., тъй като водената от САЩ война срещу Иран предизвика скок в цените на енергоизточниците.

Германската конституция позволява вземане на заеми и над ограниченията при извънредни ситуации, казва Лаяди. Такава резолюция може да бъде одобрена в долната камара, или Бундестага, с обикновено мнозинство, добавя тя.

Разделението между консерваторите на Мерц и социалдемократите идва в допълнение към междупартийното напрежение по редица въпроси. Това затруднява способността на канцлера да прокарва реформаторски мерки, насочени към извеждане на Германия от икономическата ѝ криза.

Очаква се тази седмица кабинетът да одобри основен ремонт на здравната система на Германия и проект на бюджет. Лидерите започват по-широк пакет от промени в данъка върху доходите и пенсионната система на страната. Те ще трябва да посрещнат средносрочен бюджетен дефицит от около 140 млрд. евро (164 милиарда долара) до 2029 г.

Мерц настоява, че Германия не може да си позволи допълнителни заеми, сценарий, който би поставил под натиск кредитния рейтинг AAA на страната.

„Сега трябва да обърнем още по-голямо внимание, за да гарантираме, че публичният дълг няма да се увеличи допълнително“, коментира наскоро Мерц пред репортери.