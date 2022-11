Сам Банкман-Фрийд загуби 14 млрд. долара само за ден и вече не е милиардер

Криптоборсата му FTX е в епицентъра на ликвидна криза и може да се нуждае от спасителна помощ

Само допреди няколко седмици основателят на криптоборсата FTX Сам Банкман-Фрийд се смяташе за криптоверсията на Джон Пиърпойнт Морган, готов да хвърли огромни суми, за да помогне на индустрията.

Къдравият 30-годишен вече бивш милиардер, известен и само с инициалите си СБФ, подкрепяше провалили се проекти, включително BlockFi, Voyager Digital и Celsius. От Бахамите той инвестира в Robinhood Markets Inc., като дори разпали спекулациите, че може да купи приложението. Само допреди година той заяви, че след като FTX стане достатъчно голяма, ще може да купи CME Group Inc. или дори Goldman Sachs Group Inc.

Самият Банкман-Фрийд използваше състоянието си – 26 млрд. долара в своя пик – за формирането на политическия облик на света, дарявайки милиони на кандидати от Демократическата партия на междинните избори в САЩ, провели се във вторник.

Но сега бъдещето е под въпрос. Само в рамките на няколко дни стана ясно, че той и криптоборсата му се намират в епицентъра на ликвидна криза и може да се нуждаят от спасителна помощ.

Само за един-единствен ден състоянието на Банкман-Фрийд изтри 94% и спадна до 991,5 млн. долара, изхвърляйки го от индекса Bloomberg Billionaires Index.

Във вторник главният изпълнителен директор на конкурента Binance обяви, че е сключено предварително споразумение за придобиването на FTX, разпалвайки притеснения за несъстоятелност.

Преди последната криза състоянието на Банкман-Фрийд се оценяваше на 15,2 млрд. долара, но по данни на Bloomberg 14,6 млрд. долара са били изтрити само за нощ. Светкавичният финансов успех, наред с младостта му и ексцентричната му личност – включително склонността му да спи на барбарон в офиса си – направиха СБФ един от любимците на криптоиндустрията.

Описвайки се като „ефективен алтруист“ Банкман-Фрийд направи големи обещания по-рано тази година да дари за благотворителност по-голямата част от състоянието си, когато то се оценяваше на 21 млрд. долара. Той също така обеща да похарчи до 1 млрд. долара в подкрепа на политически кандидати, които да помогнат за изпълнението на личната му мисия за превенция на бъдещи пандемии.

И макар Банкман-Фрийд да похарчи около 40 млн. долара преди междинните избори в САЩ (със среден успех), той по-късно се отметна от обещанието, наричайки изказването си „глупав цитат“.

Рекордно изтриване

Делът на Банкман-Фрийд от 53% във FTX бе на стойност 6,2 млрд. долара преди вторник, показват данни на Bloomberg Billionaires Index на базата на кръг на финансиране и последвалото представяне на публично търгувани криптокомпании.

Но FTX не бе най-ценното притежание на Банкман-Фрийд. Това е неговата компания за търговия с ценни книжа Alameda Research, която формираше 7,4 млрд. долара от състоянието му.

От своя страна, основателят на Binance Чанпън Джао бърза да прибави FTX към империята си. Той вече е най-богатият човек в криптосектора със състояние от 16,4 млрд. долара. Нетното му състояние достигна пик от 97 млрд. долара през януари, показва още индексът на Bloomberg.

Чанпън Джао. Снимка: Bloomberg

Придобиването на Binance не включва FTX.US, отделна борса, която също е мажоритарна собственост на СБФ. FTX.US бе оценена на 8 млрд. долара в кръг на финансиране от януари.

Засега все още не е ясно какъв ефект ще има кризата на международното звено върху американската борса, но показва „колко крехък е този свят“, казва Пол Гълбърг, анализатор на Bloomberg Intelligence. „Много е изненадващо, плашещо в известна степен“, допълва той.

По материали на Bloomberg и CoinDesk.