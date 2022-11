Още една компания пада жертва на кризата с FTX

Криптоброкерът BlockFi подаде документи за защита от фалит

Криптоброкерът BlockFi е подал документи за защита от фалит в понеделник – мзалко след като спря тегленията на фона на продължаващите последици от кризата с FTX, съобщава CoinDesk.

Компанията обяви, че е подала документи за защита от фалит по Глава 11 от американското законодателство, сигнализирайки, че се надява на преструктуриране. По време на процедурата тя ще продължи да оперира.

Според прессъобщение BlockFi разполага с 257 млн. долара наличен кеш. Разположено на Бермудските острови подразделение на фирмата също е подало документи за ликвидация – еквивалентен процес.

Според искането на компанията мениджърите ѝ изчисляват, че тя има над 100 хил. кредитори, като според оценки налични са между 1 и 10 млрд. долара в активи и задължения.

Сред най-големите кредитори на BlockFi са West Realm Shires Inc. – бизнес наименованието на FTX US, която e предоставила необезпечен заеми от 275 млн. долара, както и Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ с 30 млн. долара. По-голямата част от имената на 50-те водещи кредитори не се споменават.

BlockFi, която спря тегленията заради кризата с FTX, имаше тежка година. компанията ликвидира голям свои клиент по-рано и трябваше да се обърне за кредитна линия към FTX, за да оцелее. Когато обяви, че спира тегленията, BlockFi предупреди клиентите си да не депозират средства по нейни портфейли или сметки с лихва.

През юни компанията трябваше да набере средства при оценка с 1 млрд. долара надолу, след като събра 350 млн. долара при оценка от 3 млрд. долара през март 2021 г. Едва миналия юли компанията обмисляше да излезе на борсата до година и половина.

Компанията обаче трябваше да плати 100 млн. долара през февруари в рамките на уреждане на отношения със SEC и няколко местни регулатори заради това, че кредитен продукт с висока доходност е нарушил някои федерални закони. В рамките на споразумението BlockFi трябваше също така да регистрира своя продукт BlockFi Yield към SEC.

Компанията трябваше да съкрати около една пета от работната си сила през юни на фона на разпродажбите на по-широкия криптопазар.

След срива на Three Arrows Capital главният изпълнителен директор на BlockFi Зак Принс обяви, че компанията трябва да ликвидира голям клиент, въпреки че той не обяви дали това е Three Arrows или не. Малко след това FTX удължи кредитен инструмент за 250 млн. долара за кредитора, който впоследствие се превърна в инструмент за 400 млн. долара, който дава възможност на FTX US да придобие BlockFi.

Но на фона на проблемите със самата FTX от началото на ноември BlockFi обяви, че спира тегленията и че част от депозираните активи се намират на платформата на FTX, която пък на свой ред има неизплатени средства към BlockFi по удължената си кредитна линия.