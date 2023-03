Ликвидността на биткойна удари 10-месечно дъно въпреки повишаването на цените

Биткойнът може и да впечатлява инвеститорите с двуцифреното си рали тази година, но ликвидността на криптопазара остава пресушена.

Една от метриките, които показват колко бързо най-голямата криптовалута по пазарна капитализация може да бъде купена или продадена, е спаднала до 10-месечно дъно, коментира Конър Райдър от аналитичната компания Kaiko, който обобщава офертите „купува“ и „продава“ в рамките на 2-процентен ценови диапазон. Намаляването на ликвидността се случва заради това, че фирмите, които купуват и продават криптовалути, губят достъп до системите за плащания в долари, пише Bloomberg.

„Ликвидността на американските борси и най-вече при двойките с щатски долари бе най-силно ударена заради банковите страхове“, посочва Райдър. „Изглежда сякаш голяма причина за последното ценово рали при биткойна се дължеше на липса на ликвидност; когато има по-малка дълбочина, има по-малко подкрепа не само при поевтиняване, но и при поскъпване“, допълва той.

