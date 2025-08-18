Пазарът на биткойни и етери: Какво ни очаква през тази година?

Пазарът на криптоактиви отново е във възход. През последните седмици биткойнът и етерът достигнаха поредни рекордни стойности. Затова и Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: „Какво да очакваме от пазара на биткойн и етер през тази година?“

Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

Димитър Георгиев, ръководител „Финансови пазари“ в „ЕЛАНА Трейдинг“

„Аз последователно през всичките тези години съм бил и продължавам да бъда много уверен и позитивно настроен по отношение на развитието на биткойна и на етера. Потенциалът е на лице, виждаме устойчив растеж и все по-широко приемане. Специално при биткойна, сред аргументите ми да продължавам да бъда много голям оптимист са няколко: институционално приемане, виждаме големи фондове и банки все повече да предлагат достъп до биткойн чрез ETF-и, което привлича огромен свеж капитал. Нещо, което и ние виждаме при нас, сред нашите клиенти. Всеки може много лесно и простичко при изключително символични трансакционни разходи и при това без данъци да инвестира в биткойн и в етер чрез инвестиция в борсово търгуван фонд. Това се случва всеки ден с милиони нови потребители по света.

Това е един много сериозен източник на търсене. Имаме много сериозно ограничено предлагане при биткойна. Халвингът намалява и това прави биткойн дефлационен актив. Биткойнът се утвърждава като хедж срещу инфлация и нестабилност на фиатните валути. Най-краткото определение за биткойн е цифрово злато и това отдавна, според мен лично, е необратим процес. Регулациите също са в полза на биткойна, защото имаме постепенно узаконяване и регулиране, което носи все повече доверие и стабилност. По отношение на етера важат голяма част аргументите за биткойн, но бих добавил и факта, че при етериума имаме и технологично предимство. Той е основата за DeFi, за много Web3 приложения и изобщо за токенизирането на активи, за което тепърва ще говорим в следващите години.

Етериумът е инфраструктурата на бъдещия интернет. Много иновации, много блокчейн решения и компании използват платформата като операционна система за своите разработки и проекти. Всички тези фактори, заедно с това, че имаме един демографски тренд, младите поколения вече предпочитат дигитални активи пред традиционни активи.

Виждаме, че крипто е естествено средство за глобални трансакции и една много ясно изразена дългосрочна перспектива. Защото тези активи са преминали през няколко цикла и всеки път излизат по-силни. На мен ми прави впечатление, че волатилността и при биткойн и при етера драматично намаля през последната година. Дори на фона на огромната волатилност на пазарите покрай драмата с митата през април месец, тогава поевтиняването на биткойн беше много малко и изобщо волатилността му намалява.“

Владислав Драмалиев, директор на фондация „Битхоуп“

„Мисля че е съвсем възможно до края на годината да видим биткойна и етера на значително по-високи стойности от тези в момента. Това зависи до голяма степен от макроикономическата и геополитическата обстановка. Но това, което виждаме към момента, е, че там нещата се стабилизират.

И като добавим и това, че в САЩ регулаторната среда за криптоактивите става изключително благоприятна. Има засилен интерес от институции към токенизацията на активи от реалния свят към стейбълкойните като много по-ефективен начин за разплащания в глобален мащаб. Смятам, че може да говорим буквално за интернет капиталови базари, които започват да се развиват в момента, базирани на публична блокчейн инфраструктура.“

Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в „БенчМарк Финанс“

„Вижда се оптимистично очакване от целия криптосектор, защото има една много благоприятна атмосфера от гледна точка на криптонастроенията, които се заформиха в администрация в САЩ. Сега от друга страна в света виждаме последните 3 месеца доста високи нива на риск-апетита, в крайна сметка това е благоприятно за криптоактивите, тъй като те отиват в графата на рискови инструменти.

Сега на въпроса дали етерът като поскъпвания може да изпревари биткойн - зависи колко ще бъде силен алткойн сезонът. Това не го изключвам като вариант, защото все пак биткойнът се представи доста добре за последните 2 години. Трудно е да се прогнозира, но като сценарии е нещо, което аз не изключвам.“

Божидар Балевски, финансов анализатор

„С оглед на последния нормативен акт на Доналд Тръмп, очаквам ръстове генерално в целия криптопазар заради развитието на стейбълкоините. Доста от тях ще бъдат върху етериум мрежата, също така развитието на други криптопроекти. Така че очаквам етерът да настига плавно биткойна. В същото време, що се отнася до биткойн през последните 2-3 години, той се утвърди като единствения крал в тази сфера.

Очаквам това нещо да се задържи, но не трябва хората да забравят, ако има сътресение в пазара на акции, че все още криптоактивите са доста корелационни с пазара на акции и с по-висока бета. Ако има спад на пазара на акции, криптовалутите ще спаднат доста повече като проценти. Но и обратното, когато има покачване отново, те ще се възстановяват по-бързо, точно подобно на една технологична компания.

Разбира се, трябва всеки да го приема с една щипка сол от това, което казвам, тъй като времената се менят и не давам финансов съвет."