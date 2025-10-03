Може ли цената на биткойна да стигне 200 хил. долара до края на годината?

Търсенето на биткойни расте от юли насам, поставяйки основите на евентуален нов ценови подем в края на годината до 200 хил. долара, пише CoinDesk.

Нетното търсене е нараснало с темп от приблизително 62 хил. биткойна на месец, според данни на CryptoQuant. Сходен беше фонът и през четвъртото тримесечие на 2020 г., 2021 г. и 2024 г., когато цените тръгнаха рязко нагоре.

Устойчивият ръст на търсенето исторически е бил едно от условията за появата на ценовите подеми.

Голяма част от това увеличение се дължи на т. нар. китове (големите притежатели на биткойни) и борсово търгуваните фондове (ETF). Балансите на големите притежатели на биткойни нарастват с годишен темп от 331 хил. биткойна – засилване на тенденцията спрямо отчетените 255 хил. през четвъртото тримесечие на 2024 г., 238 хил. в началото на четвъртото тримесечие на 2020 г. и пълен обрат в сравнение със свиването от 197 хил. биткойна, белязало пазара през 2021 г.

Към 13:20 часа българско време цената на биткойна расте с 1,4% до 120 473 долара.

В същото време ETF-ите, фокусирани върху биткойна, са купили 213 хил. токена през четвъртото тримесечие на 2024 г., скок от 71% на държаните активи, и може да са в позиция да увуличат още притежанията си към края на годината.

За да може това търсене да се превърне в нов пробив, инерция трябва да има и при цените. Ключов праг може да се окаже реализирана цена (стойността на всички монети при последната им трансакция, разделена на настоящото обращение) от 116 хил. долара.

Категорично движение над това равнище ще отбележи прехода обратно към бичата фаза на индикатора за бичи и мечи цикъл (Bull-Bear Market Cycle Indicator) и ще отвори пътя към установяване на ценови диапазон от 116-200 хил. долара за последните три месеца на годината.

Индикаторът сравнява настоящата пазарна цена на биткойна с няколко метрики за реализирана цена. Когато спот цената на биткойна се качи над тези равнища, моделът го разчита като промяна към бича фаза, отразявайки нарастващата инерция и печалбите сред различните типове инвеститори. Когато спот цената намалява под стойностите, има сигнал за меча фаза.

Засега пазарните условия към началото на октомври изглеждат много сходни с тези от миналата година.

Индексът Bull Score Index на CryptoQuant се задържа между 40 и 50 пункта през последните дни – нива, които исторически се смятат за прага към бичия цикъл. През 2024 г. индексът премина над 50 пункта в началото на последното тримесечие, точно преди биткойнът да поскъпне от около 70 хил. долара до 100 хил. долара.

Сега, на фона на сигналите за засилване на търсенето, трейдърите следят за повторение на този модел през идните месеци.