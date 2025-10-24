Биткойнът и алткойните излизат от синхрон с дупка за 800 млрд. долара

Пазарът за търговия с криптовалути често е разделен на две основни категории: биткойни и т. нар. алткойни, които включват, малко или много, всички останали монети.

Общата пазарна стойност на двете категории като цяло се движи в синхрон през годините.

Този път обаче е различно. Нарастващата популярност на биткойна сред институционалните инвеститори наред с насочването към свързани с криптосектора акции като тези на компаниите трезори отварят пропаст между алткойните и най-старата криптовалута за почти 1 трлн. долара, показва нов доклад на 10x Research, цитиран от Bloomberg.

„Пазарната капитализация на алткойните ще е приблизително с 800 млрд. долара по-голяма, ако инвеститорите на дребно – особено в Южна Корея – не бяха пренасочили вниманието си към криптосвързани акции и други ценни книжа“, коментира Маркъс Тийлен, главен изпълнителен директор на 10x Research. В този цикъл „алткойните не успяха да привлекат достатъчно нов капитал“, допълва той.

Общата пазарна капитализация на алткойните спрямо тази на биткойна. Графика: Bloomberg LP

В миналото южнокорейските трейдъри показваха интерес към алткойните, които на моменти отговаряха за над 80% от общата трейдинг активност на местните борси. Това е значително разминаване с международните платформи, където биткойнът и етерът заедно съставляват над 50% от търгуваните обеми като цяло.

През 2024 г. от 5 ноември до 28 ноември среднодневната търговска активност на корейските криптоборси е възлизала на около 9,4 млрд. долара спрямо „едва“ 7 млрд. долара за Kospi, според данни на CCData и Корейската борса. Оттогава обаче обемите са намалели значително, според 10x Research.

Отслабващият апетит сред корейските трейдъри е ключов фактор в по-слабото представяне на алткойните, посочват от 10х, и то може да е предвестник и на още спадове.

Силните разпродажби на криптопазара, предизвикани от ескалиращия търговски спор между САЩ и Китай бяха удар както за биткойна, така и за алтернативните монети. За вторите обаче бе значително по-силен. От изтрити от пазара 380 млрд. долара около 131 млрд. долара са били концентрираните в алткойни, съобщиха от 10х тогава.

За алтернативните монети изместването на интереса към биткойни и криптоакции представлява „структурна промяна“, се казва още в доклада – дефицит, който изглежда малко вероятно да се компенсира скоро.