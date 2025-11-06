Криптокредитирането достигна нов рекорд с пика на цените през третото тримесечие

Секторът на криптокредитирането е продължил да се възстановява и през третото тримесечие, като обемът на отпуснатите заеми отбелязва нов рекорд точно когато цените на дигиталните активи бяха на рекордни върхове, съобщава Bloomberg.

Моментът на възстановяването напомня последния пик на активността през последното тримесечие на 2021 г., преди лавина от скандали и фалити да причини крах на криптопазара. След като достигна серия от рекордни върхове през годината, пазарният любимец биткойнът поевтиня с над 20% през последните седмици, разпалвайки страховете за нов мечи пазар.

Общият обем на криптозаеми е достигнал 73,6 млрд. долара през третото тримесечие, завършило през септември, задминавайки предишния рекорд от 69,4 млрд. долара през четвъртото тримесечие на 2021 г., показват данни на Galaxy Digital Research на базата на информация от различни платформи за кредитиране. От Galaxy не са отчели активност за настоящото тримесечие.

Обемът на криптокредитирането. Графика: Galaxy Digital Research

Размерът на заемите е почти троен на равнището от първото тримесечие на 2024 г., когато индустрията започна да показва признаци на възстановяване отчасти благодарение на пуснатите спот борсово търгувани биткойн фондове. Активността се увеличи през тази година благодарение на приятелски настроените политики към сектора на американската администрация.

Криптокредитирането е един от ключовите индикатори за настроенията на пазара, тъй като инвеститорите на дребно го използват, за да добавят ливъридж и да подсилят възвръщаемостта си. В същото време трейдъри като хедж фондове се възползват от него за краткосрочна ликвидност за изпълнение на сделки. Бумът на т.нар. компании трезори за дигитални активи подтикна фирми да заемат кеш срещу криптоактивите си, за да генерират доходност. Сега обаче, на фона на последните спадове на цените на криптоакитвитие, стойността на тези притежания намалява.