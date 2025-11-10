Крипторазпродажбите изтриха почти целия ръст на пазарната капитализация тази година

Отне малко повече от месец на криптовалутите да изтрият почти целия ръст на пазарната си капитализация тази година.

По време на пика си от 6 октомври общата пазарна стойност на всички криптовалути достигна рекордните почти 4,4 трлн. долара. Но след 20% спад оттогава класът активи остава само със скромните 2,5% ръст за годината, според данни на CoinGecko, цитирани от Bloomberg.

Движението надолу, което започна с внезапната ликвидация на позиции за около 19 млрд. долара само дни след последните ценови рекорди, разби доверието в пазара и трейдърите засега не дават много сигнали, че очакват възстановяване.

Пазарната капитализация на целия криптопазар. Графика: Bloomberg LP

Развитието беше изненада, която малцина успяха да предвидят и то в година, маркирана от затоплянето на отношенията между регулаторите, международните банки и институционалните инвеститори, от една страна, и сектора на дигиталните активи.

Американският президент Доналд Тръмп се опитва да затвърди позицията на САЩ като криптоцентър на света, залагайки на вълна от активност, която доведе до ръст в цената на биткойна от 35%. В знак за това колко бързо се променят настроенията на пазара пазарната капитализация на дигиталните активи към края на миналата седмица е била по-ниска от тази, когато Тръмп пое втория си мандат.

В началото на новата седмица се задава светлина в края на тунела. През уикенда в САЩ мина закон, който се очаква да доведе до прекратяване на блокадата на администрацията в страната, което подкрепи цените на криптовалутите.

Минути преди 12 ч. българско време биткойнът поскъпва с 4,6% за денонощието до 106 474 долара. Етерът прибавя близо 6% към стойността си до 3624,60 долара. Ръстове има почти на целия по-широк пазар.

И макар последните разпродажби от миналата седмица да бяха широки, най-силно се усетиха при алткойните – по-малките и по-волатилни монети – които се представят значително по-зле тази година.

„Няма много нови пари, вливащи се в алткойните или DeFi проекти“, коментира Августин Фан, партньор в SignalPlus. По думите му, с изключение на биткойна и етера, криптовалутите се задъхват от месеци. В същото време с малко краткосрочни катализатори и трайни притеснения за сигурността и регулациите, мейнстрийм участниците на пазара се очаква да останат слабо ангажирани, допълва още Фан.

Според Джеф Мей, главен оперативен директор на криптоборсата BTSE, последното понижение при цените на дигиталните активи е частично водено от „притеснения, че АІ акциите са силно надценени“. Той също така предупреди, че ако налице е разпродажба при АІ и технологичните книжа, то е много вероятно биткойнът да падне под цена от 100 хил. долара, а алткойните да бъдат ударени дори още по-силно.