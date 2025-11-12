Биткойнът се опитва да постигне по-трайно възстановяване след последното поевтиняване

Биткойнът се затруднява да постигне по-осезаемо възстановяване след поевтиняването от миналия месец, като признаците за умора продължават да натежават на криптопазара, съобщава Bloomberg.

Цената на най-старата криптовалута в понеделник успя за кратко да стигне 107 хил. долара, преди да се върне обратно към 105 хил. долара след разпродажбите, които изтриха милиарди от пазарната му капитализация. Понижението на цената частично бе предизвикано от прибирането на печалби от големите притежатели и неспокойствието след ликвидациите от началото на октомври.

Към 17:20 ч. българско време в сряда биткойнът се търгува на цена около 103 600 долара.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Сега инерцията на цената тепърва трябва да се върне. Откритите позиции по безсрочните фючърси са близо до 68 млрд. долара, значително под пика от 94 млрд. долара от миналия месец.

Капиталовите потоци към борсово търгуваните фондове (ETF-и) също не сигнализират значителен ентусиазъм. Листнатите в САЩ ETF-и са привлекли едва 1 млн. долара нетни капиталови потоци в понеделник въпреки ръстовете покрай сигналите за скорошен край на блокадата на американската администрация.

От техническа гледна точка биткойнът остава под своята 200-дневна пълзяща средна, която сега е около 110 хил. долара – праг, който анализаторите смятат за ключов за бъдещо устойчиво движение на цените нагоре. Биткойнът загуби около 340 млрд. долара пазарна капитализация от изненадващите рекордни ликвидации на позиции от 10 октомври.

И макар да е на зелено за годината, биткойнът изостава както от златото, така и от технологичните акции, оставайки уязвим от движени от инерцията инвеститори.

По отношение на движението надолу прагът от 103 хил. долара остава ключово структурно равнище. Падане под него може да отвори път за цени от порядъка на 86 хил. долара.

Според Тони Сикамор, анализатор на IG Australia, най-забележителните характеристики на поскъпването от началото на седмицата са в това, че биткойнът следваше рисковите активи, след като тази корелация бе нарушена миналия месец. „Трябва да видим тази корелация да се задържи за повече от сесия, за да можем да кажем, че скорошният период на дислокация е приключил“.