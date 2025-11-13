Съмненията на големите купувачи на биткойни преобръщат очакванията

Биткойнът все още не може да се измъкне от дупката за 330 млрд. долара и от отстъплението на силите, които някога движеха възхода му.

След тежкия октомври дигиталната валута успя да постигне само умерено възстановяване до малко над 100 хил. долара. Това, което липсва този път, е мощният попътен вятър, който бе определящ за по-голямата част от годината: институционалната активност.

През последния месец мнозина от големите купувачи – от борсово търгуваните фондове (ETF-и) до компаниите трезори – тихомълком се оттеглиха, лишавайки пазара от подкрепата, която тласна биткойна до последните му рекорди. Тяхното отдръпване не предизвика повсеместна паника. Но преобърна очакванията.

През по-голямата част от годината институциите бяха гръбнака на надеждността и цената на биткойна. ETF-ите като цяло поеха над 25 млрд. долара, по данни на Bloomberg, изтласквайки стойността на активите в пика си до приблизително 169 млрд. долара. Постоянният им темп на покупки помогна за прекрояването на този клас активи като средство за диверсифициране на портфолиото – защита от инфлацията, търговията на обезценяването и политическият хаос. Но наративът – така или иначе крехък – отново се изтърка, оставяйки пазара изложен на нещо по-тихо, но не по-малко дестабилизиращо: неангажираността.

Маркус Тийлен, главен изпълнителен директор на 10X Research и бивш портфолио мениджър в Millennium Management, вижда увеличаващи се признаци на умора. По думите му някои професионални инвеститори губят търпение заради незадоволителния годишен ръст в цената на биткойна от 10%, много зад представянето на златото и акциите. И ако цената отново започне да се движи надолу, според Тийлен, консултантите по риска е вероятно да започнат да призоваван институционалните си клиенти да намалят позициите си към края на годината.

„Има риск биткойнът да продължи да се представя сравнително по-зле, защото хората хората трябва да ребалансират портфейлите си“, посочи той.

През последния месец спот биткойн ETF-ите са се разделили с 2,8 млрд. долара, според данните на Bloomberg. Ако инерцията на цените продължи да буксува, още инвестирани милиарди може да бъдат оттеглени преди срещата на ръководството на Федералния резерв през декември, посочва Тийлен.

Той предупреждава още, че ако цената на токена се спусне към прага от 93 хил. долара – ключово техническо равнище – още повече притежатели ще бъдат принудени да напуснат позициите си.

От своя страна, Алекс Сондърс от Citi Research посочва, че според него „новите пари са предпазливи и няма много спешност или бързане да се инвестира“. „Може би хората са загубили въодушевлението си“, допълва той.

Сондърс също така отбелязва и съществуването на промяна в портфейлите. Анализите на Citi показват, че т. нар. биткойн китове – портфейли с над 1000 биткойна – постепенно намаляват. В същото време инвеститорите на дребно – тези с по-малко от един токен – се увеличават.

От Citi отбелязват, че седмични парични потоци от 1 млрд. долара обикновено прибавят около 4% към цената, което означава, че настоящото положение ограничава ръстовете.

Китовете с портфейли с над 1000 биткойна (вляво) и портфейлите на инвеститорите на дребно с под един биткойн (вдясно). Графика: Bloomberg LP

Терминът „китове“ може да се отнася до широк кръг притежатели. Било то някои от ранните инвеститори, които купуваха биткойни, когато цената бе още няколко долара, или институционални играчи и борси. Движенията по портфейлите не означават непременно продажби. Големите притежатели често прехвърлят монети заради ликвидност или попечителство.

Един от основните примери за покупки от общността на дигиталните активи идва от Strategy на Майкъл Сейлър, софтуерната фирма, превърнала се в биткойн трезор. Сега акциите ѝ са близо до паритета с нейния биткойн резерв – знак, че инвеститорите вече не са склонни да плащат премия за модела на Сейлър.

Въпреки че инерцията на криптопазара е отслабнала, няма много признаци на паника. Цената на биткойна остава рязко нагоре през последните 18 месеца, а спекулативният апетит на всички пазари е силен.

Анализаторите от криптоборсата Bitfinex предупреждават да не се тълкуват последните данни като паническа разпродажба или пазарен връх. Изследванията показват, че портфейлите, държащи над 10 хил. биткойна, са намалили салдата си с 1,5% през октомври – не би могло да се каже, че е масова разпродажба. По думите им отливът от ETF-ите е „временна слабост, но не и структурен риск“.

„Изводът е, че китовете не разпродават от страх, а постепенно прибират печалби в по-слаба среда на търсене на ETF-и – модел, наблюдаван многократно в предишни цикли“, пишат анализаторите на Bitfinex. „Тези периоди на ребалансиране обикновено нулират позиционирането и волатилността преди следващия етап нагоре, след като вливащите се капиталови потоци и условията на ликвидност се подобрят“, се посочва още.