Цената на биткойна изтри ръста за годината със задълбочаването на мечия пазар

Малко над месец след като достигна абсолютен ценови връх, биткойнът вече изтри над 30% от ръста, отбелязан след началото на годината на фона на отслабващото вълнение от приятелски настроените политики на администрацията в САЩ.

Най-старата криптовалута поевтиня до под 93 714 долара в неделя, тласкайки стойността под равнището в самия край на миналата година, когато финансовите пазари бяха в рали след изборната победа на президента Доналд Тръмп. На 6 октомври монетата достигна цена от 126 251 долара, но започна движението си надолу едва четири дена по-късно след коментари за митата на Тръмп.

Минути след 8 ч. българско време биткойнът се възстановява леко, но далеч от достатъчното – монетата се разменя за 95 131 долара, което е поевтиняване от 0,8% за денонощието.

Цената на биткойна. Графика: Bloomberg LP

Пазарът като цяло не е настроен рисково, коментира Матю Хоган, главен инвестиционен директор на Bitwise Asset Management. „Криптовалутите бяха канарчето в мината в това отношение, те бяха първите, които мигнаха“, допълва той.

През последния месец много от най-големите купувачи – от борсово търгувани фондове (ETF) до т. нар. компании трезори – тихо се отдръпнаха от сектора, лишавайки пазара от подкрепата, която помогна на токена да достигне рекордите си. В същото време последното охлаждане при технологичните акции също доведе до спад в общия апетит за риск.

„Разпродажбата е съчетание от реализиране на печалби от дългосрочните притежатели, институционални отливи, макроикономическа несигурност и заличаване на дългосрочни позиции с ливъридж“, коментира Джейк Кенис, старши анализатор в Nansen. „Ясно е, че пазарът временно е избрал низходяща посока след дълъг период“ на консолидация и търговия в ценови диапазон, допълва той.

Циклите на пик и спад на цените са постоянни, откакто биткойнът нахлу в масовото съзнание с над 13 000% скок в стойността през 2017 г., последван от ценови срив от почти 75% през следващата година.

„Настроенията в търговията с криптовалути са доста негативни“, коментира още Матю Хоган, който вижда настоящия спад като възможност за покупка. „Те не искат да преживеят още един спад от 50%. Хората изпреварват това, като се оттеглят от пазара“, допълва той.

Биткойн представлява почти 60% от пазарната стойност на криптовалутите и се оценявана на приблизително 3,2 трлн. долара. Монетата държа под напрежение инвеститорите през цялата година, като през април поевтиня до 74 400 долара, когато Тръмп обяви митата си, след което достигна новите си рекорди непосредствено преди последното отстъпление.

Биткойнът и по-широкият криптопазар се опитватт да се възстановят от последната порция разпродажби на 10 октомври. Щетите, нанесени на психиката, „все още спъват големите играчи и ще е нужно време и постоянен тласък нагоре, за да могат мнозина да простят и забравят“, посочва Крис Уестън, ръководител на звеното за проучвания в Pepperstone Group.

Разпродажбите бяха още по-тежки за по-малките и не толкова ликвидни токени, към които инвеститорите често гравитират поради по-високата им волатилност и обичайното им превъзходство по време на ралита. Индексът MarketVector, проследяващ долната половина на 100-те най-големи цифрови актива, е намалял с около 60% тази година.

„Пазарите винаги са на приливи и отливи, а цикличността в криптовалутите не е нищо ново“, отбелязва на свой ред Крис Нюхаус, директор на звеното за проучвания във фирмата за децентрализирани финанси Ergonia. Но „сред приятели, чатове в Telegram и на конференции общото настроение, което придобих, показва скептицизъм относно разпределянето на капитал и никакви естествени бичи катализатори“, допълва той.