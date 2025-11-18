Иглата на американската политика ли спука криптобалона?

Какво не му е наред на криптосектора? Биткойнът е поевтинял с поне 25% от октомври насам, падайки под ценовия праг от 90 хил. долара, като изостава както от акциите, така и от златото. Апетитът за риск е потиснат, дългосрочните притежатели кешират, а притоците на капитали към борсово търгуваните фондове се забавят. Манията около корпоративните купувачи на биткойна също отслабва, като някои дори започват да продават, пише колумнистът на Bloomberg Лионел Лорен.

Може би отговорът се намира в американската политика. Миналогодишното избиране на Доналд Тръмп бе промяната, която първоначално прати цената на биткойна над 100 хил. долара на вълната на големите очаквания – и големите дарения. Самият президент дойде на власт с обещанието да направи САЩ „криптостолицата на света“, намалявайки регулациите и изливайки дигитални пари в държавната машина. Може би не е съвпадение, че политическите и пазарни балони се пукат заедно на фона на изборни засечки за движението MAGA, включително в лицето на Зохран Мамдани и неговия успех на изборите за кмет на Ню Йорк срещу богатите елити в един град, който се опитва да стане криптоцентър.

Досущ Фаустова сделка, съюзът между криптосектора и MAGA струва скъпо. Предприемачите в сектора на дигиталните активи, които очакваха Тръмп да отмъсти за предполагаемите регулаторни издевателства от миналото, са само отчасти отмъстени. Простейбълкойн правилата и по-снизходителният подход към законоприлагането тепърва трябва да осъществят пълна регулаторна реформа или да дадат начало на покупките на биткойни за администрацията.

В същото време богатството на Тръмп расте благодарение на криптоначинания на стойност над 1 млрд. долара, докато обикновените американци са под напрежение. Други фактори – като амнистията за криптомилиардера Чанпън Джао или дарението за балната зала на Белия дом от близнаците Уинкълвос, завършват картината на една дигитална Позлатена епоха.

Това е политически криптонит в една К-образна икономика, в която избирателите обвиняват администрацията на Тръмп за това, че не е успяла да се справи с инфлацията и неравенството – тема, която помогна на Мамдани да победи своя (подкрепен от криптосредства) конкурент Андрю Куомо на нюйоркските избори за кмет. Криптовалутите може и да не са били чувствителна тема на вота, но са занимание за богатите: около един от седмина американци съобщава, че притежава криптовалути, а разпределението на биткойни показва, че под 10% от адресите притежават над 98% от монетите. Корекция на курса от страна на републиканците или поражение на междинните избори догодина биха могли да спрат напредването на криптополитиките, като демократите вече са загрижени за корупцията и вредите за потребителите от неефективната регулация.

Този политически фон може би е една от причините дългогодишните притежатели, които иначе пазеха монетите си, сега да дават гласа си със своите портфейли – разделяйки се с биткойни за около 45 млрд. долара през последния месец. Защитата на криптоелита на капитализма и атаката им срещу т. нар. търговия на обезценяването трудно могат да бъдат чути от шума на избирателното неодобрение и исканията за по-бързи решения за растящите сметки. На криптоплатформата за залози Polymarket, която предсказа победата на Тръмп на изборите миналата година, сега очакват демократите да спечелят Камарата на представителите догодина. Криптоентусиастите са изплашени, осъзнавайки, че недостъпните жилища са се превърнали в по-голям фактор за привличане на гласове, отколкото предприемачите със закрити сметки.

Разбира се, прекалено рано е да пишем политическия некролог на криптосектора само заради един добър ден за демократите. Парите държат юздите и криптоиндустрията все още има много от тях – средства за кампании в размер на 263 млн. долара, готови да повлияят и на междинните избори. Пълен напред срещу индустрията би било скъпоструващо начинание, колкото и недоволни да са американците заради пропастта между богати и бедни.

И все пак, когато става въпрос за ценообразуването на активи без присъща стойност, наративът е от значение. Историите, разказвани за биткойна тази година – от статута му на актив убежище до съхранител на стойност, загубиха чара си. Сега MAGA наративът, наподобяващ „сребърния“ популизъм, който разпали изборите от 1896 г., се разнищва. Биткойн хидрата показа забележителна способност да ѝ се появяват два нови наратива за всеки един, който бъде покосен. Засега обаче е обезглавена, завършва Лорен.