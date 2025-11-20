Големият крах от 2025 г. остави биткойна в прахта на златото и облигациите

Активът, който някога се очакваше да стигне „до луната“ (популярна фраза за бързото поскъпване на биткойна, бел. ред.), се затруднява да поддържа темпа на американските държавни ценни книжа. Цената на биткойна падна с почти 30% от тазгодишния си пик, изоставайки от всичко от технологичните акции до американския дълг, пише Bloomberg.

Сега най-старата криптовалута е изправена пред риска да завърши годината на червено.

Златото – което често е отхвърляно от биткойн феновете като остарял актив – с лекота изпреварва монетата, която е наричана от същите тези фенове „дигитално злато“. Същото важи и за дългосрочните държавни облигации и технологичния индекс Nasdaq, и то в една година, белязана от намаляващи лихвени проценти и свит апетит за риск.

Разликата е дори още по-силна спрямо показатели, които биткойнът се предполагаше, че трябва да изпревари. Индексът MSCI Emerging Markets Index се повишава значително тази година и дори US Utilities Index – синоним на ниска волатилност и стабилност без голям растеж – изпревари биткойна.

Цената на биткойна (в оранжево) спрямо други водещи видове активи. Графика: Bloomberg LP

Във вторник биткойнът падна за кратко до под 90 хил. долара – приблизително средната входна цена за всички потоци към биткойн борсово търгувани фондове (ETF) от пускането им – което означава, че средностатистическият инвеститор в тях, поне за малко, е бил „под вода“ (т.е. когато текущата цена е под тази при покупка, бел. ред.). В четвъртък сутрин цената на биткойна се възстановява до 92 566 долара, което е ръст от 2,3% за денонощието.

За мнозина тази година трябваше да е големият пробив на криптосектора. Приятелски настроена държавна администрация в САЩ; нови правила за пускането на борсово търгувани фондове и вълна от институционален интерес изглеждаха сякаш са осигурили на дигиталните активи място сред мейнстрийм финансите. Вместо това за инвеститорите, които са купували по време на върховете на цените, биткойн историята на 2025 г. се оказа позната: изблик на еуфория, крах и растящо недоверие.

В последно време токенът не успява да отбележи точка по повечето си показатели. Волатилен? Винаги. Надежден? Все по-малко.

И това е от значение за професионалните инвеститори. В диверсифицираните портфейли биткойнът не успява да компенсира загубите от разпродажбите заради търговските мита или да усили ръстовете по време на възстановяване. Не успява да действа независимо, когато другите пазари стават волатилни. За фонд мениджърите, които видяха в криптовалутите стратегическо допълнение към портфейлите, разочарованието се простира отвъд представянето – опира до целта.

Теориите за това какво се е объркало варират. Някои обвиняват октомврийския крах на цените, който изтри приблизително 10 млрд. долара позиции с ливъридж и остави дълбоки психологически белези у пазара. „10 октомври със сигурност е по-дълготраен шок за пазара, отколкото изглежда на пръв поглед“, коментира Джордж Мадрес, старши трейдър на XBTO Trading. „Колкото и пазарните участници да се опитват да го забравят или да махнат с лека ръка, ще остане дълбоко запечатан в апетита на маркет-мейкърите за осигуряване на ликвидност и в убежденията и апетита за риск на пазарните участници“, посочва още той.

Други посочват слабости на по-широкия пазар. „Азия отчете по-слаби данни за растежа, китайските ценни книжа отслабват, а международните технологични оценки отстъпват“, посочва на свой ред Тимъти Мисир, ръководител на звеното за проучвания на аналитичната фирма BRN.

„Разговорите за предстоящ мечи пазар стават все по-шумни и по-шумни“, коментира Августин Тан, партньор в SignalPlus.

Въпреки всичко биткойнът все още се търгува на нива, които са много над тези отпреди преизбирането на Доналд Тръмп и историята му е пълна със случаи на рязко поевтиняване, следвано от грандиозно възстановяване. В по-дългосрочен план възвръщаемостта остава впечатляваща. Но засега трейдърите са в отбранителна позиция.

„Засега биткойнът изглежда се опитва да затвърди лидерската си роля – само че този път като знак за стабилизиране, а не за стрес. Ако [нивото от] 90 хил. долара се задържи, може да отбележи момента, когато пространството на дигиталните активи започне да води настроенията за риска нагоре, а не надолу“, коментира Брендън Фаган, стратег на Markets Live.