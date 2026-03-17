Цената на биткойна достига близо 6-седмичен връх с успокояване на пазарните сътресения

Цената на биткойна продължава да расте, достигайки почти 6-седмичен връх на фона на успокоението на инвеститорите, че пазарните сътресения в резултат на конфликта в Близкия изток може би се успокояват, съобщава Bloomberg.

Най-старата криптовалута достигна цена от над 74,5 хил. долара – най-високата от 4 февруари насам, въпреки че продължава да е с около 40% под рекордния си връх от октомври миналата година.

Към 8:30 ч. българско време биткойнът поскъпва с 0,6% за денонощието до 74 201 долара.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

Ценови ръстове има и на по-широкия пазар: етерът прибавя 2,4% до 2319 долара, соланата - 0,7% до 94,16 долара, а рипълът - 2,9% до 1,52 долара. Етерът – втората по големина на пазарната капитализация криптовалута, поскъпна с до 10% по-рано, което е значително над представянето на биткойна. Увеличението е и най-голямото от 4 март насам, отвеждайки цената на монетата също до най-високото ѝ равнище от началото на февруари.

Биткойнът се справя с войната в Иран, започнала към края на февруари, значително по-добре от традиционните активи. Златото поевтинява с около 5% този месец, докато криптовалутата е поскъпнала с над 12%. Поевтиняването на петрола в понеделник оскъпи акции и облигации с надеждата, че повече танкери ще могат да преминат през Ормузкия проток, като има и сигнали за евентуално отпускане на повече петрол от стратегическите резерви на богатите страни.

„Криптосекторът е в бичо настроение през последната седмица въпреки геополитическата несигурност“, коментира Каролин Маурон, съоснователка на Orbit Markets. „Пробив над 75 хил. долара сега изглежда напълно възможен, тъй като купувачите на дребно, както и стратегическите купувачи усещат, че най-лошото от криптопонижението е зад нас“, допълва тя.

Междувременно стана ясно, че през последните 24 часа са били налице ликвидации на стойност около 530 млн. долара, показват данни на Coinglass.

„Напълно е възможно близо до границата от 75 хил. долара мечките да поемат контрола, оставяйки биткойна в рамките на корективен модел на възстановяване след спад“, каза Алекс Купцикевич, главен пазарен анализатор във FxPro. „От гледна точка на междупазарен анализ, мечките имат повече аргументи на своя страна, но биткойнът често е изпреварвал пазара, отразявайки основните му промени в настроенията“, допълва той.

На свой ред притокът към борсово търгувани фондове (ETF) предполага завръщане на институционалното доверие. Нетните потоци за 12-те регистрирани в САЩ спот биткойн ETF-а надхвърлиха 763 млн. долара миналата седмица, което е трета поредна седмица на приток на капитал. Досега за март общият нетен приток на средства е 1,3 млрд. долара.

„IBIT на BlackRock представлява приблизително 78% от тези потоци – концентрация, която отразява купуване по убеждение, а не спекулативна ротация“, посочва Рейчъл Лукас, анализатор в BTC Markets.

В понеделник Strategy на Майкъл Сейлър обяви, че е закупила биткойни на стойност близо 1,6 млрд. долара през предходната седмица, което е най-голямото придобиване на компанията от януари насам.

Междувременно компанията за цифрови активи BitMine Immersion Technology увеличава темпа на закупуване на етери през последните две седмици, сдобивайки се с близо 61 хил. токена миналата седмица, заяви председателят Том Лий в съобщение в понеделник.

Акциите на Strategy се повишиха с 5,6% в последната редовна сесия на Wall Street, като тези на други компании, свързани с криптовалути, също увеличиха стойността си. Coinbase Global прибави 4% към стойността си, а Riot Platforms - с 2,5%, докато тези на Bitmine напреднаха с около 14%.

Джеф Мей, главен оперативен директор на BTSE, също посочи коментарите на Иран, че Ормузкият проток е затворен само за кораби на „врагове“, като сигнал, че само американски и израелски плавателни съдове ще бъдат застрашени.

„Ако конфликтът изглежда сякаш е към своя край, биткойнът може много лесно да се възстанови бързо и да се върне към границата от 100 хил. долара“, посочва Мей. „Ако има вероятност конфликтът да продължи, биткойнът може да се понижи към границата от 60 хил. долара“, допълни още.