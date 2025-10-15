EY: Високото качество е водещ фактор при покупките на луксозни стоки

Глобалният пазар на луксозни стоки в момента се сблъсква с трудности, като повечето марки в сегмента отчитат спад на продажбите. Нов анализ на консултантската фирма EY, засягащ над 1600 клиенти на десет пазара и в различни възрастови групи, показва, че през 2025 г. клиентите изпитват затруднения в това да оправдаят премиум покупките.

Според Индекса на луксозните стоки на EY високото качество е в основата на лукса, но статутът все още има силно влияние. Общо 71% от клиентите заявяват, че са мотивирани главно от желанието си да притежават висококачествени продукти, а 32% посочват, че купуват луксозни модни стоки като знак за статут.

В противоречие с тенденцията за дискретен лукс, индексът показва, че наличието на лого все още има значителна привлекателност за всички клиенти, желаещи луксозни стоки, като 26% го поставят сред петте най-важни фактора при покупката, в сравнение с едва 12%, които предпочитат липсата на лого.

Според резултатите, притежаването на стока с високо качество е по-важно от ексклузивността, одобрението от знаменитости, персонализацията и дори цената. Данните показват, че клиентите в Китай търсят най-много статут чрез притежание на луксозни стоки.

Мотивация при покупка на луксозни стоки. Източник: EY

Устойчивостта като важен фактор

Устойчивостта, включително проследимостта и прозрачността на веригата на доставки, също се очертава като значителен фактор, влияещ върху решенията за покупка, тясно свързани с качеството на продуктите. Почти една трета (31%) от респондентите класифицират устойчивостта сред петте най-важни фактора, влияещи върху покупката - също толкова важна, колкото и цената (30%).

Основните инициативи, които привличат клиентите към устойчивостта, включват устойчиво опаковане (53%) и иновативни материали (45%).

Клиентите в Обединеното кралство (43%) и в Китай (37%) са най-силно фокусирани върху устойчивостта.

Устойчиви инициативи, които имат значение при покупка на луксозни стоки. Източник: EY

Цена или качество?

Индексът на EY разкрива непреодолимо противоборство между качеството и цената на луксозните стоки. Общо 62% от анкетираните казват, че са обмисляли да си купят луксозен продукт през изминалата година, но са се отказали, тъй като цената е била твърде висока. Други 46% посочват, че биха забавили покупката си, докато не спестят достатъчно или докато марката не предложи отстъпка или разпродажба (29% от анкетираните).

Клиентите от поколение X най-често се отказват от покупка, посочвайки високата цена като причина (38%).

Повече от половината клиенти в Япония (60%) и Великобритания (53%) предпочитат да забавят покупката си и да купят по-късно с намаление. А в Китай, вместо да чакат, клиентите търсят гъвкави опции за плащане (50%) и висококачествени алтернативи, като например дубликати — продукти, които копират дизайна на луксозни продукти на модни къщи без логото на модната къща (25%).

Пазаруването във физическите магазина е предпочитано

За клиенти на луксозни стоки пазаруването в магазините остава предпочитано. Общо 75% от тях са купили последния си луксозен артикул от физически магазин на марката, въпреки нарастващата популярност на онлайн пазаруването. Все пак 33% комбинират посещенията в магазините с уебсайтовете на марките.

На пазари като Обединените арабски емирства (ОАЕ) онлайн пазаруването е първият канал за покупки за 55% от клиентите, но удовлетворението е значително по-ниско в сравнение с физическото пазаруване, което подсилва преживяването и включва ексклузивността на обслужването.

По-младите поколения предпочитат онлайн каналите - 17% от поколението Z срещу 10% от бейби бумърите, а 41% от поколението Z предпочитат комбинация от онлайн и офлайн канали, в сравнение с 24% при бейби бумърите.