Американците са похарчили над 44 млрд. долара по празниците за Деня на благодарността

Американските потребители са похарчили 14,25 млрд. долара в Киберпонеделника, а общите приходи от онлайн продажби през уикенда за Деня на благодарността са достигнали 44,2 млрд. долара, сочат данни на Adobe Analytics, цитирани от Ройтерс.

Това се дължи на факта, че потребителите са се възползвали от оферти за всичко – от джаджи до стоки от първа необходимост.

Разходите са нараснали със 7,7% по време на т. нар. киберседмица – петте дни от Деня на благодарността до Киберпонеделника, в сравнение с увеличението с 8,2% до 41,1 млрд. долара миналата година, се добавя в доклада.

В началото на празниците Adobe прогнозира, че онлайн разходите за този период през тази година ще достигнат 43,7 млрд. долара, което е с 6,3% повече спрямо предходната година.

„Американските търговци на дребно заложиха силно на отстъпките през този празничен сезон, за да стимулират онлайн търсенето. Конкурентите и постоянните оферти през цялата киберседмица подтикнаха потребителите да пазаруват по-рано, създавайки среда, в която Черният петък вече се конкурира с доминиращата позиция на Киберпонеделника“, казва Вивек Пандя, главен анализатор на Adobe Digital Insights.

Онлайн разходите в САЩ на Черния петък са достигнали рекордните 11,8 млрд. долара, сочат данните на Adobe, която проследява посещенията на потребителите в онлайн магазините.

Търговци на дребно, включително Amazon.com, Walmart и Target, предложиха атрактивни отстъпки в различни категории, за да привлекат както заможни купувачи, които искат да харчат, така и потребители, които се съобразяват с бюджета си и искат да извлекат полза от всеки долар.

Много американци са разчитали на услуги, базирани на изкуствен интелект, като чатботове, за да разглеждат продукти и да сравняват цени в категории като уреди, играчки, видеоигри, както и бижута.

Трафикът, свързан с изкуствения интелект, към американски сайтове за търговия на дребно се е увеличил с 670% в Киберпонеделника, а по време на Черния петък е нараснал с 805% в сравнение с миналата година, сочат данните на Adobe.

Силните отстъпки този сезон също са накарали купувачите да купуват по-големи стоки в категории като електроника, спортни стоки и уреди, сочат данните на Adobe.

Използването на услугите „купи сега, плати по-късно“ е достигнало исторически връх в Киберпонеделника, което е довело до онлайн разходи за 1,03 млрд. долара, с 4,2% повече в сравнение с миналата година, тъй като потребителите са потърсили глътка въздух за бюджетите си, затегнати от нарастващите разходи на домакинствата.

Въпреки че големите отстъпки са накарали някои потребители да вземат краткосрочен дълг, докато пазаруват подаръци, анализаторите отбелязват, че потребителите са останали разумни и внимателно са следели цените, за да избегнат импулсивни покупки тази година.