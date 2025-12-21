Цените на какаото намаляват. Защо тогава шоколадът е все така скъп?

След историческия ръст през миналата година цените на какаото се насочват към рекорден годишен спад. Но няма признаци, че цената на бонбоните, шоколадите или шоколадовите Дядо Коледа ще последва тази тенденция в близко бъдеще, пише Bloomberg.

Фючърсите върху какаото почти се утроиха миналата година, като създадоха затруднения на производителите, които от своя страна повишиха цените на шоколада. Те все още работят с какаовите зърна, които са купили във връхната точка на покачването на цените и са направили промени в рецептите, които не могат лесно да отменят.

Производители и анализатори очакват по-евтиното какао да започне да се появява по рафтовете на супермаркетите едва през втората половина на следващата година и дори това далеч не е сигурно. Това означава, че домакинствата, които вече са затруднени от по-скъпите хранителни продукти – от говеждото месо до кафето, ще трябва да продължат да преценяват дали шоколадът остава достъпно лакомство.

„Цените, с които шоколадовата индустрия работи в момента, са много високи и болезнени“, казва Джонатан Паркман, ръководител на отдела за продажби на земеделски стоки в брокерската компания за суровини Marex Group в Лондон. „Ще ни е нужно доста време да се справим с това“, допълва той.

Цените на какаото все още са далеч над историческите нива въпреки спада. Графика: Bloomberg LP

Какаото достигна рекордните почти 13 хил. долара за тон миналата година, след като болести и крайни метеоролотични условия опустошиха реколтите в Кот Д’Ивоар и Гана, които доставят над половината от какаото в света. Но цените се сринаха, след като перспективите за реколтата се подобриха, търсенето отслабна и някои притеснения за продължителен недостиг отшумяха. Те са спаднали с около 50% тази година, като се очертава най-резкият годишен спад от началото на воденето на статистика през 1960 г.

Скокът остави дълбока следа в индустрията, като всички – от гигантите в производството на пакетирани храни до малките занаятчийски шоколатиери в Европа и САЩ, се борят да си осигурят достатъчно какао и да балансират разходите спрямо печалбите. Някои се оказаха в положение да се борят за оцеляване.

Те няма да бързат да намалят цените на дребно.

Lambertz, един от най-старите производители на сладкарски изделия в Германия, разполага с достатъчно запаси от какао, които ще стигнат до средата на 2026 г., след като ги е закупил, когато цените са били високи, казва собственикът Херман Бюлбекер, който работи в компанията от пет десетилетия. „Доколкото си спомням, никога не е имало такава експлозия на цените“, допълва той.

Семейната фирма, известна като Aachener Printen-und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH, произвежда бисквити и джинджифилови курабийки с шоколадова глазура, които са популярни коледни лакомства. Запасяването със скъпото какао е добавило около 150 млн. евро към годишните разходи, което се ранвяна на една пета от приходите миналата година.

Подобно на много други и Lambertz трябвало да прехвърли разходите на потребителите и да приеме загуба в обема на продажбите.

Германските любители на шоколада виждат значителни ценови скокове. Страната е един от водещиет потребители на шоколад в света. Графика: Bloomberg LP

Производителите се опитват да възстановят част от загубените приходи и маржове, казва Скот Амой, вицепрезидент по суровините в калифорнийския производител на шоколад Guittard Chocolate Co., сред чиито клиенти са пекари и сладкари. „Може да мине значителен период през 2026 г. преди цените да се успокоят“, допълва той.

Някои от най-големите производители на шоколад се въздържат от коментари за промени, като се позовават на нестабилността на пазара на какао. Производителят на Kit Kat, Nestle, заяви, че макар последните промени в цените да са обнадеждаващи, все още е твърде рано да се коментират конкретни промени. Hershey Co., която произвежда Reese’s Peanut Butter Cups, очаква „дефлацията“ да започне „по-късно през 2026 г.“, каза главният финансов директор Стив Воскул при представянето на отчета през октомври.

Те имат основателни причини да бъдат предпазливи.

Въпреки че фючърсите върху какаото поевтиняха под 5000 долара на тон през ноември, сега те се движат около 6000 долара в Ню Йорк, тъй като търговците са под въздействието на намаляващите очаквания за голям излишък през този сезон. Анализатори от Rabobank и Citigroup намалиха прогнозите си през последните седмици.

Доставките от Западна Африка остават несигурни, а дребните фермери в региона са хронично недофинансирани и нямат достатъчен достъп до торове, устойчив на болести разсад и инструменти, които да им помогнат да се справят с климатичните промени.

„Дългосрочните структурни предизвикателства не са решени“, каза Питър Фелд, главен изпълнителен директор на Barry Callebaut, по време на разговор с анализатори миналия месец. „Отглеждането на какао в Западна Африка е изправено пред хроничен недостиг на инвестиции. Шоколадът беше твърде евтин твърде дълго време“, допълни той.

Най-големият производител на шоколад на едро в света се стреми да разшири подразделението си за алтернативи на какаото, като същевременно проучва иновации като начин да предпази бизнеса си от постоянната нестабилност на цените на какаото. Той обмисля и отделяне на подразделението си за смилане на какао от останалата част от бизнеса.

Глобалните доставки на какао се подобряват. Пазарът на какао се насочва към втори излишък за пет години. Графика: Bloomberg LP

В света на шоколада производителите са намерили начини да се справят с тази нестабилност, като променят рецептите, за да намалят съдържанието на какао или намаляват размерите на продуктите.

В Германия популярните шоколади Milka с лилава опаковка сега са с 10% по-леки, въпреки че производителят им Mondelez International повиши цените с около една четвърт, според проучване на Центъра за потребителски съвети в Хамбург. Във Великобритания класическите шоколади като Toffee Crisp на Nestle и Penguins на McVitie вече не могат да се наричат шоколад, след като производителите им намалиха какаовото масло в полза на по-евтини растителни масла.

Връщане към предишната рецепта не е лесно, което означава, че промените ще се запазят за по-дълго време.

Засега временните промоционални отстъпки са по-вероятни от намаления на цените, счита Алисън Майърс, вицепрезидент по продажбите и маркетинга в Lake Champlain Chocolates във Върмонт. „Вероятно няма да можем да върнем всичко постарому“, допълва тя.