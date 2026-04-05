Как AI стартъпите се опитват да решат един от най-големите проблеми в търговията на дребно

Тук стяга, там е широко, кройката не е подходяща. Това са само някои от примерите за обратната връзка, която новото поколение приложения с изкуствен интелект може да даде на потенциален клиент, пробващ дрехи преди покупка. Това е и най-новият начин да се намали вероятността продуктът да бъде върнат в магазина, разказва CNBC.

Търговците на дрехи все по-често се обръщат към AI, за да решат проблема с нарастващия брой връщания на продукти – постоянен фактор, намаляващ печалбата, и нещо, което мнозина в бранша наричат „тихия убиец“ на индустрията.

Днес се появяват все повече AI стартъпи, които предлагат технологии за виртуални проби, позволяващи на потенциалните клиенти да визуализират как им стои дрехата и как изглежда стилът, преди да я купят.

Макар технологичните компании да се опитват да решат проблемите с подходящия размер в онлайн покупките още от миналото десетилетие, бързото развитие на генеративния изкуствен интелект най-накрая направи тези приложения достатъчно добри, за да окажат значително влияние върху печалбите на търговците на дребно.

В края на миналата година Американската национална федерация на търговците на дребно (NRF) изчисли, че през 2025 г. 15,8% от годишните продажби на дребно са били върнати, на обща стойност 849,9 млрд. долара. При онлайн продажбите този процент скача до 19,3%. Поколението Z е движещата сила на тази тенденция, като купувачите на възраст от 18 до 30 години са направили средно почти осем онлайн връщания на човек през миналата година, установи NRF.

Повечето върнати артикули никога не биват сложени отново на рафтовете и често обработката им струва на търговеца повече, отколкото самата стойност на възстановяването. Това е проблем за индустрията, струващ милиарди долари, който директно изяжда маржовете на компаниите.

„Да разберем как да използваме проактивно връщанията и след това как да ги минимизираме може да бъде значителен двигател на бизнеса и рентабилността“, казва пред CNBC старшият управляващ директор на Guggenheim Симеон Сигел.

Макар че технологията за определяне на подходящия размер никога няма да е толкова добра, колкото личното пробване, тя е чудесен начин да се преодолее тази празнина, казва Сигел. „Тя ще продължава да се подобрява и мисля, че това ще продължи да намалява броя на връщанията.“

Реализъм като в огледало?

Основната причина за връщанията и изоставените колички за пазаруване е несигурността относно подходящия размер, коментира за CNBC Ед Войс, основател и главен изпълнителен директор на AI стартъпа Catches.

Catches е разработила платформа, която позволява на потребителите да създадат „цифров близнак“, за да пробват дрехи виртуално с това, което нарича „реализъм като в огледало“. Приложението стартира миналия месец на сайта на луксозната марка Amiri за избрана серия дрехи.

За разлика от други модели, които според Войс „просто изглеждат добре“, платформата Catches включва свойствата на тъканта и начина, по който материалът взаимодейства с движещо се тяло.

„Причината, поради която създадохме Catches, беше да се възползваме от един вид сливане на технологии, което се случва в момента, за да решим този проблем ефективно“, казва Войс, който основава стартъпа с подкрепата на Антоан Арно от LVMH и го изгражда върху платформата CUDA на Nvidia.

„Тази технология има потенциал да повлияе на цялата индустрия и наистина да отвори пътя за новата вълна от очаквания на крайните потребители“, добавя той.

Защита на маржа

Тези AI инструменти са предназначени не само да намалят броя на връщанията, но и да спомогнат за увеличаване на покупките.

Макар електронната търговия да расте бързо през последните години, като онлайн пазаруването е основен двигател на ръста на продажбите на дребно, настоящата търговска политика на САЩ под управлението на президента Доналд Тръмп нанесе удар на сектора, който разчита в голяма степен на производството в Югоизточна Азия. В целия ценови диапазон търговците на дребно се затрудняват да запазят маржовете си, тъй като разходите нарастват, а потребителите стават все по-чувствителни към цените на фона на инфлационния натиск.

Въпреки че връщанията са значителна пречка за маржовете на печалбата, те са и критичен фактор в решенията за покупка на потребителите. Данните на NRF показват, че 82% от потребителите смятат безплатните връщания за съществени, но разходите за тяхното осигуряване стават неустойчиви за много марки.

Търговците на дребно сега тестват комбинация от технологии и политики за защита на маржовете.

Стратегиите за намаляване на връщанията варират от таксуване на обратната доставка до предоставяне на по-подробна информация за размерите и насърчаване на замяната вместо възстановяване на сумата.

Zara, собственост на Inditex, беше една от първите, които въведоха такси за връщане на онлайн поръчки. Макар това да беше спорна промяна за някои клиенти, тя помогна на испанския търговец на дребно да защити брутния си марж и да възпрепятства практиката да се купуват няколко размера, за да се пробват у дома.

Търговецът на дребно също така пусна инструмент за виртуално пробване – Zara try-on, през декември.

Междувременно ASOS наскоро отбеляза значително подобрение в рентабилността, частично благодарение на намаление с 160 базисни пункта на процента на връщанията.

Онлайн играчът в сектора на бързата мода експериментира с виртуално пробване в партньорство със стартъпа AIUTA, което позволява на потенциалните клиенти да видят дадена дреха върху различни типове телосложение, височина и тен на кожата. ASOS обаче предупреждава, че инструментът е предназначен да дава общи насоки и че клиентите все пак трябва да проверяват таблиците с размери преди покупката.

Shopify, от своя страна, интегрира приложението за виртуално пробване с изкуствен интелект на стартъпа Genlook в платформата си, като твърди, че то „премахва съмненията относно размерите, повишава доверието на купувачите и води до по-високи проценти на конверсия, като същевременно намалява скъпоструващите връщания“.

Технологични гиганти като Amazon, Adobe и Google също са създали виртуални проби в различни форми и варианти, като си партнират с големи марки за внедряване на технологията.

От 30 април достъпът до технологията за виртуално пробване на Google ще бъде директно в резултатите от търсенето на продукти на всички платформи на Google, според сайта на Google Labs.

Що се отнася до Catches, компанията прогнозира, че приложението ѝ може да доведе до 10% увеличение на конверсиите и 20- до 30-кратна възвръщаемост на инвестициите за партньорите ѝ от брандовете. Тя се фокусира върху луксозните марки поради по-високата им цена. Стартъпът все още не е посочил с колко точно биха намалели връщанията при използването на платформата му, но се стреми към „огромно намаление“.

Не е панацея

„Със сигурност има компании, които са видели абсолютни ползи – по-трудно е да се изчисли как да се изрази количествено“, каза Сигел.

Въпреки че ползите са ясни, анализаторът предупреждава, че изкуственият интелект не е панацея. Освен за подходящия размер, търговците на дребно проучват изкуствения интелект за управление на запасите, таргетиране на клиенти и предотвратяване на измами.

„Всички тези са наистина интересни примери за приложение, стига компаниите да не се откажат от това, което са“, казва Сигел.

„Това, което продавате, винаги ще бъде по-важно от това как го продавате, и затова просто мисля, че ако помните това, ще помогне да се определи кой печели, извлича ползи и се възползва от AI, и кой бива погълнат от него.“