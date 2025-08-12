Турнето за събиране на Oasis ще влоши проблемите с инфлацията във Великобритания

Турнето за завръщането на Oasis ще допринесе за възраждането на инфлацията във Великобритания, като усложни и без това трудната ситуация, която раздели Английската централна банка по въпроса за посоката на паричната политика, пише Bloomberg.

Разпродадените концерти на бритпоп групата този месец биха могли да повишат общата инфлация с до четири базисни пункта, ако съвпаднат с момента за събиране на данни от Службата за национална статистика, смятат икономисти.

Скок в индекса на потребителските цени би бил нежелан преди решаващата есен за Английската централна банка, докато тя решава дали може да продължи да понижава лихвените проценти, дори когато цените се покачват. Ситуацията напомня за турнето на Тейлър Суифт във Великобритания миналата година, когато някои коментатори твърдяха, че то е помогнало за стимулиране на инфлацията в услугите, главно чрез повишаване на цените на хотелите.

Всеки ефект обаче ще бъде временен и ще се ограничи до данните от юли и август, тъй като турнето се мести в Северна Америка през септември, преди да се върне в Лондон дълго след евентуалните дати за събиране на данни.

Събирането на Oasis предизвика вълна от интерес за най-успешната група от ерата на бритпопа през 90-те години на миналия век, като феновете платиха стотици паунди за билети, а песни като Live Forever, Wonderwall и Don’t Look Back in Anger се завърнаха в британската класация за сингли. Братята Ноел и Лиъм Галахър, известни с враждите си, за последно свириха заедно през 2009 г.

Ефектът от днешния концерт в Единбург може да се засили, тъй като той съвпада с фестивала Fringe, който се провежда шотландската столица през целия месец. TD Securities заяви, че общата инфлация ще се повиши с най-много четири базисни пункта, като данните ѝ показват, че цените на хотелите, резервирани един ден преди концерта на 8 август, са били с 65% по-високи на годишна база за тризвездните хотели и с 50% за четиризвездните.

Capital Economics също изтъква, че е възможен ефект от един от концертите на групата в Манчестър през юли, който се е състоял ден след евентуална дата за събиране на данните. Компанията твърди, че „може би има по-голям шанс за ефект от концертите на Oasis“, отколкото от турнето на Суифт.

„Централната банка ще може да опита да го определи количествено и да го игнорира като еднократен ценови ефект, който няма да се повтори“, коментира Пол Дейлс, главен икономист за Обединеното кралство в Capital Economics. „На границата обаче това би могло да даде още стимули на онези от Комитета за монетарна политика (MPC), които искат да намалят лихвените проценти по-бавно, защото се притесняват, че инфлацията ще бъде твърде висока за твърде дълго време. Ако се съмняват, може би е по-добре да не се впускат в действие.“

Въпреки че политиците на Английската централна банка намалиха лихвените проценти миналата седмица с четвърт пункт, служителите стават все по-предпазливи по отношение на ценовия натиск. Те са особено загрижени дали това ще предизвика вторични ефекти, тъй като работниците се опитват да компенсират загубените доходи. Във вторник ONS заяви, че ръстът на заплатите в частния сектор, без бонусите, се е забавил леко до 4,8% през юни, от 4,9%.

Сега централната банка очаква инфлацията да достигне пик от 4% през септември, водена от по-силен от очаквания скок в сметките за храна.

Джеймс Роситър, ръководител на отдела за глобална макростратегия в TD Securities, коментира, че концертите на Oasis и фестивалът Fringe „оказват огромен натиск за повишаване на цените на хотелите в Единбург“.

„Важно е да се отбележи, че Единбург има малка тежест в индекса на потребителските цени за хотели“, отбелязва Роситър. „В известен смисъл, ако цените останат там, където са, това би могло временно да повиши инфлацията във Великобритания през август с около 3-4 базисни пункта.“

ONS промени начина, по който събира данни за цените на хотелите, след скорошната нестабилност, причинена от скокове в търсенето. Вместо да разчита на данните за един ден, сега тя взема данни за цените в различно време през месеца.

Barclays изчислява, че феновете очакват да похарчат повече от 1 млрд. паунда (1,3 милиарда долара) при посещения на турнето на Oasis – средно 766 паунда на човек. Икономистите обаче смятат, че подобни събития е малко вероятно да бъдат голям тласък за икономиката, тъй като посетителите на концерти просто компенсират допълнителните разходи другаде.