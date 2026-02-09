SOS остана начело на боксофиса в САЩ, приходите на „Мелания“ се сринаха

Холивуд отстъпи вниманието си на американския футбол през един слаб уикенд за боксофиса, като трилърът за оцеляване SOS повторно зае първото място по продажби на билети. В същото време документалният филм за първата дама на САЩ „Мелания“ отбеляза рязък спад през втория си уикенд на екран, съобщава Associated Press.

Уикендът на Супербоул обикновено е един от най-слабо посещаваните периоди в кината през годината. Миналата година той се нареди втори сред най-слабите уикенди, а през 2024 г. се класира на последно място по посещаемост на кината.

Студиата вместо това се фокусираха върху рекламирането на филми за огромната телевизионна аудитория. Сред трейлърите, които се очакваше да бъдат излъчени по време на предаването на NFL в неделя, бяха „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу“ на The Walt Disney, биографичният филм за Майкъл Джексън „Майкъл“ на Lionsgate и „Супер Марио Галактика: Филмът“ на Universal Pictures.

В кината в Северна Америка филмът SOS на Disney-20th Century Studios, режисиран от Сам Райми, е начело в класацията с приходи за 10 млн. долара през втория си уикенд, според оценките на студиото от неделя. С 53,7 млн. долара в световен мащаб досега, трилърът за оцеляване с рейтинг R се оказа силен успех със средноголям бюджет. Междувременно „Зоотрополис 2“ на същото студио продължава да е в топ 10 и премина приходи за 1,8 млрд. долара на световно ниво в 11-ата седмица от излизането си.

„Melania“ на Amazon MGM добави 300 киносалона през втория си уикенд, но отбеляза рязък спад до продажби на билети от 2,4 млн. долара, което е с 67% по-малко от силно коментирания му дебют. Бързият спад означава, че документалният филм, режисиран от Брет Ратнър, вероятно се насочва към провал, като се има предвид високата му цена. Amazon MGM плати 40 млн. долара за правата върху филма, плюс около 35 млн. долара за маркетинг.

Общата сума за „Мелания“ в Северна Америка възлиза на 13,4 млн. долара. Amazon MGM не е публикувала международни данни, но се очаква те да бъдат незначителни.

Продажбите на билети за филма – които биха били много добри за по-евтин документален филм – бяха тема на разговори през цялата седмица. Водещите на нощни шоута Стивън Колбърт и Джими Кимъл атакуваха продажбите на филма. Кимъл ги нарече „манипулиран резултат“.

Още през уикенда романтичната комедия Solo Mio с Кевин Джеймс, чието действие се развива в Италия, дебютира със 7,2 млн. долара, което е голяма победа за Angel Studios, известна най-вече с филмите си на религиозна тематика. Stray Kids: The Dominate Experience – филм за K-pop концерт, пуснат от Bleecker Street, стартира с 5,6 млн. долара и допълнителни 13,2 млн. долара в чужбина. Адаптацията на Брам Стокър „Дракула“, режисирана от Люк Бесон, дебютира с 4,5 млн. долара, което е най-добрият дебют за независимия дистрибутор Vertical.

Едно от най-необичайните заглавия в кината обаче остава нискобюджетният независим филм Iron Lung. YouTube режисьорът Markiplier, чието истинско име е Марк Фишбах, сам финансира и разпространява адаптацията на видеоиграта с рейтинг R, като освен това е сценарист, режисьор и главен герой в нея. През втория си уикенд Iron Lung събра 6,2 млн. долара, с което общите му приходи за две седмици достигнаха 31,2 млн. долара. Продукцията е струвала 3 млн. долара.