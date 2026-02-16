„Брулени хълмове“ поведе боксофиса в САЩ с приходи за близо 35 млн. долара

Дръзката интерпретация на „Брулени хълмове“ от Емералд Фенел привлече тълпи от жени в киносалоните в Северна Америка през уикенда. Филмът на Warner Bros. оглави боксофис класацията и спечели титлата на най-голяма премиера за годината с продажби на билети за 34,8 млн. долара през първите три дни, според студийни оценки.

Според проучване на PostTrak около 76% от купувачите на билети са жени. До края на почивния ден в понеделник, посветен на Деня на президентите, общата сума може да достигне 40 млн. долара от 3682 киносалона, предава Associated Press.

Романтичната драма с Марго Роби и Джейкъб Елорди в ролите на нещастните влюбени Катрин и Хийтклиф изпревари другите нови филми през уикенда, включително анимационния „Шампион по природа“ и трилъра „Престъпление 101“. Най-успешният ден беше събота, празникът на влюбените, когато филмът спечели 14 млн. долара. „Брулени хълмове“ се представя още по-добре на международно ниво, където се очаква да събере допълнителни 42 млн. долара от 76 държави.

Продукцията на Warner Bros./MRC е струвала 80 млн. долара, без да се отчитат средствата, похарчени за маркетинг. Ако четиридневните приходи съответстват на прогнозите, това означава силен дебют с 82 млн. долара на световно ниво. Няколко големи премиери на филма все още има предстоят – в Япония и Виетнам на 27 февруари и в Китай на 13 март.

Интерпретацията на Фенел на „Брулени хълмове“, която си позволява много свободи спрямо романа на Емили Бронте, раздели критиците. В момента филмът има смесена оценка от 63% в Rotten Tomatoes. Въпреки че това не разубеди публиката да гледа филма, само 51% от зрителите през първия уикенд заявиха, че „определено биха препоръчали“ филма на приятели. Кинозрителите също му дадоха малко под отличната оценка B в CinemaScore.

„Това беше стабилен, макар и не рекорден уикенд за Деня на президентите/Свети Валентин“, коментира Пол Дергарабедиан, който отговаря за пазарните тенденции в Comscore. „Но това беше очаквано без филм от вселената на Marvel.“

Анимацията на Sony „Шампион по природа“, продуциран от баскетболната звезда Стивън Къри, се класира на второ място с приблизително 26 млн. долара. Прогнозите са, че в понеделник ще привлече още 6 млн. долара, което ще доведе общата сума за четири дни до 32 млн. долара – най-големият анимационен дебют след „Стихии“ през 2023 г. Приходите му на международно ниво са 15,6 млн. долара, с което общата сума в световен мащаб достига 47,6 млн. долара.

Семейният филм беше единствената премиера, получила оценка A в CinemaScore. Sony Pictures Animation стои и зад KPop Demon Hunters.

На трето място, „Престъпление 101“ спечели около 15,1 млн. долара през първите три дни. Amazon MGM Studios стои зад трилъра с Крис Хемсуърт и Марк Ръфало в главните роли, чието действие се развива в Лос Анджелис. Очаква се до края на понеделник да събере около 17,8 млн. долара, но филмът има да се бори дълго, докато достигне дори производствения си бюджет, който според данните надхвърля 90 млн. долара. Зрителите, 56% от които са мъже, също дадоха на „Престъпление 101“ оценка B в CinemaScore.

SOS и „Solo Mio“ завършиха челната петица съответно с приходи за 9 млн. долара и 6,4 млн. долара. По-надолу в класацията, на 7-о място, се нареди научнофантастичната комедия на Briarcliff Entertainment – Good Luck, Have Fun, Don’t Die с участието на Сам Рокуел и Хейли Лу Ричардсън. Тя събра около 3,6 млн. долара.

Walt Disney Studios също отпразнуваха важен момент този уикенд, като станаха първото студио, което премина границата от 1 млрд. долара в световния боксофис през 2026 г., почти изцяло благодарение на „Аватар: Огън и пепел”, но и с помощта на продължаващия успех на „Зоотрополис 2”, който остава в топ 10 след дванадесет уикенда в кината.