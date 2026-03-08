Може ли изкуственият интелект да ни каже колко струва дадено произведение на изкуството?

Стивън Смит, 56-годишен колекционер на произведения на изкуството, който живее във Великобритания, купува репродукции чрез MyArtBroker от 2024 г., когато закупува Echo от британската абстрактна художничка Бриджит Райли за 7500 паунда (10 300 долара). Той използва инструмента за незабавна оценка на платформата, като го намира за полезен, защото се налага да предплаща, когато в миналото купува от физически галерии.

„Това дава доста добра и точна представа за цената на конкретна репродукция в този конкретен момент“, изтъка Смит, цитиран от Bloomberg.

Известно е, че е трудно да се познае колко би трябвало да струват произведения на изкуството, защото много галерии не разкриват цени, а продажбите от галерии и търговци рядко се оповестяват публично. Единствената публично достъпна информация за продажбите идва от произведения на изкуството, препродадени на търг. Това може да бъде разочароващо за купувачите, които не се чувстват достатъчно уверени, за да купуват. Повече от половината от анкетираните колекционери в доклада на Deloitte Private и ArtTactic Art & Finance Report за 2025 г. заявяват, че липсата на прозрачно ценообразуване на пазара е основна пречка пред покупката.

В отговор на това, все повече компании разработват инструменти за оценка, базирани на изкуствен интелект, за да могат колекционерите да получат приблизителни цени за отделни произведения. Досега те изглежда повишават доверието сред новите купувачи, особено на произведения на по-ниски цени, и позволяват на по-опитните колекционери да проследяват стойността на своите колекции. Някои компании използват тези модели за оценка и за да предлагат на колекционерите заеми, обезпечени с техните произведения, или застраховка за колекциите им.

Artscapy, платформа за управление на колекции, продажби и финансиране на изкуство, предлага безплатни оценки на цената за колекционери, заедно с платени услуги за оценка и достъп до арт консултанти.

„Започнахме да използваме изкуствен интелект за оценка и експертизи с ранните модели на ChatGPT, така че обучаваме модела от три години и половина“, изтъква главният изпълнителен директор на Artscapy Алесандро Де Стазио.

В Artscapy, моделът на ChatGPT е обучен само върху специфични източници на данни – продажби на произведения на изкуство от търгове, продажби на платформата на Artscapy, проверими външни частни продажби и данни от колекционери на Artscapy – както и върху собствения алгоритъм на компанията. Последният също така позволява на членовете да проследяват стойността на своите колекции и подкрепя предложенията на компанията за заеми и застраховки на произведения на изкуството.

Безплатните оценки с изкуствен интелект на Artscapy се базират на този модел. Когато колекционер качи информация и снимки на произведение на изкуството, услугата за оценка на компанията от 59,99 паунда изготвя пълен доклад с прогнозната стойност на произведението, плюс вероятната му ликвидност и ценова волатилност.

Междувременно MyArtBroker използва предсказуемо машинно обучение в рамките на собствения си инструмент за оценка, вместо да разчита на генеративни модели. Управляващият директор Шарлот Стюарт казва, че ако потребителите искат оценка с изкуствен интелект, те могат просто да попитат ChatGPT колко струва нещо и той ще извлече цялата налична информация в набора от данни.

„Проблемът е, че на този пазар има повече „мръсни“ данни от всякога“, казва тя. Например, съществуват хиляди различни итерации на щампите на Мерилин Монро на Анди Уорхол, но те могат да бъдат оригинали, оторизирани репродукции или дори плакати.

Алгоритъмът на MyArtBroker включва продажби на щампи и издания от 400 аукционни къщи, както и частни продажби и актуално търсене от колекционери на платформата. Той също така претегля 40 други фактора, които могат да повлияят на стойността на произведението, включително цвят, подписи и вид хартия, използвайки контролирано обучение, при което човешки експерти разглеждат входящите данни.

„Във всяка част от процеса има човек, който е част от процеса“, подчертава Стюарт.

Ако някой, използващ безплатния инструмент за оценка, избере например Анди Уорхол и един от принтовете на Мерилин на художника, ще получи ценови диапазон за пазарната му стойност. Колекционерите, които искат точна оценка, могат да поискат експертна такава от специалист на компанията, който ще използва алгоритъма, но ще вземе предвид други променливи, като състояние, рядкост и произход, които все още се оценяват по-добре от хора.

Едно от съществените главоболия за областта е колко от данните за пазара на изкуство липсват. Повече от 60% от продажбите на произведения на изкуството се осъществяват от галерии и търговци при закрити врати. Ето защо много доставчици на инструменти разчитат на данни за продажби на търгове и частни продажби на собствените си платформи.