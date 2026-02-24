Paramount повиши офертата си за придобиването на Warner Bros.

Paramount Skydance повиши офертата си за придобиване на Warner Bros. Discovery, удължавайки вече дългата битка за едно от емблематичните студиа в Холивуд, посочват за Bloomberg запознати източници.

Новата, неуточнена оферта подобрява предложението от 30 долара на акция, изцяло в брой, което Paramount отправи директно към акционерите на Warner Bros. на 8 декември и отговаря на някои от опасенията на компанията по отношение на предишните предложения на Paramount, посочват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като подробностите не са публични. Тези опасения включват по-голяма сигурност относно финансирането на Paramount.

Медийният гигант се съгласи през декември да продаде филмовите си и телевизионни студия и HBO на Netflix Inc. за 27,75 долара на акция. Сделката включва отделяне на кабелните мрежи на Warner Bros., включително CNN и TNT.

Warner Bros. поднови преговорите с Paramount за период от седем дни, който приключи в понеделник. Ако бордът на Warner Bros. сметне новата оферта на Paramount за по-добра от настоящото споразумение, Netflix ще има четири дни, за да отговори.

Paramount по-рано заяви, че милиардерът Лари Елисън от Oracle Corp. ще подкрепи с над 40 млрд. долара капитала, който семейството му и други инвеститори влагат в сделката. Paramount се съгласи и с други искания, като например да позволи на Warner Bros. да управлява бизнеса си по свой избор, преди сделката да бъде финализирана.

Paramount Skydance, която беше създадена през август в резултат на сливането със Skydance Media на режисьора Дейвид Елисън, вижда в покупката на Warner Bros. възможност да се превърне бързо в холивудска сила. Победа за Netflix би била върховно постижение за компанията, превръщайки я в най-доминиращия играч в историята на развлеченията.

Акциите на Warner Bros. останаха почти без промяна на цена от 28,98 долара в удължената търговия, след като за кратко се повиши. Книжата на Paramount поскъпнаха с 1,3%, а на Netflix отбелязаха незначителен ценови ръст.

Битката за Warner Bros. – вековното студио, стоящо зад филми от „Казабланка“ до „Батман“ и хитови телевизионни сериали като „Приятели“, е една от най-големите медийни сделки от години. Която и компания да спечели, тя вероятно ще има голямо влияние върху развлекателната индустрия в бъдеще.

Потенциалната продажба предизвика полемика от Холивуд до Вашингтон, където законодатели, режисьори и други се притесняват от концентрацията в медийния бизнес и от въздействието на сливането върху работните места.