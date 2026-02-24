Музикалната индустрия в България генерира 145 млн. евро годишно

Българската музикална индустрия не е просто сфера на „културни субсидии“, а мощен икономически двигател с годишен обем от 145 млн. евро. Това разкриват данните от мащабно национално изследване на сектора, представено от Асоциацията на независимите музикални изпълнители и продуценти (АНМИП) и агенция KANTAR.

Според проучването пазарът се развива с устойчиви двуцифрени темпове, много над публичните очаквания. В основата на тази „музикална икономика“ стоят разходите на крайните потребители, които формират 80% от пазара. Особено впечатляващ е възходът на стрийминг услугите, които за пет години са утроили обема си, достигайки над 9,5 млн. евро годишно, отчитат изследователите.

Според тях концертите са гръбнак на индустрията. Продажбата на билети за концерти и фестивали създава 57% от всички приходи в индустрията. Този сегмент не само носи над половината от икономическата стойност, но и повлича след себе си заетост и добавена стойност за редица съпътстващи бизнеси.

Приходите от авторски и сродни права (ПРОФОН и Музикаутор) също бележат увеличение от съответно 19% и 37% за последните три години, което е ясен сигнал за професионализация на пазара.

Членовете на браншовата музикална асоциация се надяват данните да провокират промяна в държавното мислене. „Искрено се надяваме това изследване да е още една стъпка към промяна на начина, по който институциите гледат на музиката – не като на разход, а като на стратегическа инвестиция и част от икономиката на страната“, коментират представителите на музикалния бизнес. Според тях мащабът на пазара показва потенциал за реален растеж, който до момента остава невидим за публичните политики.

В анализа на агенция KANTAR се подчертава, че при наличието на целенасочена държавна архитектура и синхрон между институциите, България има капацитет да утрои международния си музикален потенциал. Основното заключение е, че секторът разполага с ресурса за силен глобален износ, но се нуждае от координирана подкрепа, за да реализира този ръст на световната сцена.

За анализа са използвании резултати от национално представително потребителско проучване, интервюта с водещи фигури от музикалния и финансовия свят, както и детайлен преглед на публични статистически данни и финансови отчети.

От Асоциацията на независимите музикални изпълнители и продуценти отбелязват, че стремеж на членовете на обединението е създаването на процъфтяваща екосистема, в която творчеството не познава граници и независимият глас на всеки издател и продуцент може да бъде чут.